Francesco Valentini ist norddeutscher Markenbotschafter für die lateinamerikanische Kellerei Bodegas Salentein und wird die edlen Tropfen im Rahmen der argentinischen Nacht vorstellen. (Kristina Bumb)

Die Piazza Valentini ist nicht nur

für ihre große Auswahl an Weinen, Spirituosen und italienischer Feinkost bekannt, sondern auch für ihre Veranstaltungen. Am Samstag,

28. Juli, ist es wieder soweit: In­-

haber Francesco Valentini lädt ab

17 Uhr zum argentinischen Abend mit landestypischem Wein, leckerem Essen, lateinamerikanischer Livemusik und Tango Argentino.

„Wir veranstalten zum ersten Mal eine argentinische Nacht und sind gespannt, wie sie bei unseren

Gästen ankommt“, sagt Franceso Valentini. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Beate betreibt er die beliebte Wein- und Feinkosthandlung in Sykes Innenstadt. Die beiden haben sich jede Menge ausgedacht, um die Besucher mit lateinamerikanischem Flair an einer lauen Sommernacht zu begeistern.

Der Syker Kristall und der Rubin sind Eigenmarken des Weinfachmanns. Seit dem vergangenen Jahr bietet er außerdem eigenen Gin an. (Kristina Bumb)

Der Platz vor der Weinhandlung an der Syker Schlossweide wird mit Tischen und Stühlen in eine Piazza verwandelt. „Außerdem gibt es

argentinische Steaks und spanische Tapas“, schildert Francesco, der die Gäste für die Steaks um Vorbestellung bittet. Der Hamburger Pino Cremone sorgt für lateinamerikanische Livemusik. Als besonderes Highlight hat Francesco ein Duo des Tanzstudios LiberTango engagiert, das echten argentinischen Tango aufs Parkett bringt. „Dafür bauen wir auf dem Platz extra einen

kleinen Tanzboden auf.“

Natürlich nicht zu vergessen: „Wir servieren verschiedene Weine vom argentinischen Weingut Salentein. Wir arbeiten schon länger mit diesem Unternehmen zusammen und nun bin ich zum Marken-

Botschafter für Norddeutschland ernannt worden“, freut sich Francesco. Hochwertige rote und weiße Rebensäfte werden also am 28. Juli kredenzt.

Die Bodegas Salentein wurde 1995 von dem Holländer Meindert Pon gegründet und genießt einen hervorragenden Ruf. Die Kellerei ist im Valle de Uco am Fuß der Anden ansässig. 700 Hektar eigene Weinberge liegen ringsum in Höhen von 900 bis 1700 Metern über dem

Meeresspiegel. Chief Winemaker José Galante gilt als einer der erfolgreichsten Önologen Argentiniens.

Francesco Valentini präsentiert die argentinischen Weine und auch die anderen Spirituosen seines Fachgeschäftes gerne auf Märkten und Veranstaltungen. So ist er am 4. August mit einem Stand beim Weinfest Bassum zu finden. Es

versteht sich von selbst, dass er

auch beim großen Gourmetfestival dabei ist, das vom 17. bis zum

19. August am Mühlendamm mit diversen Marktständen stattfindet.

Auch beim Tag der offenen Tür bei der Polizeiinspektion Syke, der am 9. September tausende Besucher auf dem Areal zwischen Dienstgebäude, Rathaus und Edgar-Deichmann-Park locken soll, wird er

seine Weine und Feinkost anbieten. Er engagiert sich gerne für Syke und bietet auch spezielle lokale

Produkte an. Der Syker Rubin und der Kristall mit dem Theater-

vorhang auf den Etiketten sind beide bereits Klassiker. Im vergangenen Jahr hat er den Syker Gin 857 mit ins Programm aufgenommen und zur Weihnachtszeit fast 350 Flaschen des Trendgetränks verkauft. „In diesem Jahr haben wir eine Auflage von 2000 Flaschen“, verspricht Francesco. Außerdem soll im Herbst noch ein besonderer Syker Whisky ins Programm auf-

genommen werden. Details hält der Weinfachmann aber noch geheim.

Allein 530 Sorten Rebensaft führt er in seinem Fachgeschäft. Jahrzehnte alte Raritäten lagern sicher in einem speziellen Schrank. Auch andere geistige Getränke wie hochwertige Obstbrände oder echter

italienischer Grappa sind zu bekommen. Ein großes Steckenpferd von Francesco sind außerdem Whiskys. Feinkost, Gewürze, Konfitüren, eine Frischetheke und mehr ergänzen das Sortiment.