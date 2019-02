US-Megastar Ariana Grande - hier beim Benefizkonzert "One Love Manchester" - ist nun die beliebteste Frau auf Instagram. (Getty Images/Dave Hogan for One Love Manchester)

Um 45.000 Follower übertrumpfte Megastar Ariana Grande ihre Kollegin Selena Gomez am Dienstag auf Instagram. Mit 146,3 Millionen Fans wird sie damit die beliebteste Frau auf Instagram. Gomez wird mit dem zweiten Platz aber vermutlich sportlich umgehen: Denn vor rund sechs Monaten kündigte sie selbst eine Auszeit von Social Media an und postet seither deutlich weniger.

Lange Zeit hatte sie das beliebtesten Instagram-Konto überhaupt. Im Oktober wurde sie jedoch von Fußballspieler Cristiano Ronaldo abgelöst, der nach wie vor die meisten Instagram-Follower hat.

Mega-Star Ariana Grande sorgt in letzter Zeit auch sonst mit Rekorden für Schlagzeilen. So wurde ihre Hit-Single „7 Rings“ erst kürzlich der am häufigsten gestreamte Titel auf Spotify. Die Sängerin wirbt derzeit - unter anderem natürlich auf Instagram - für ihr neues Album „Thank U, Next“ sowie für ihre Welttournee, die im März startet. Im September und Oktober kommt Ariana Grande auch nach Deutschland.