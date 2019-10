„Terminator“-Star

Arnold Schwarzenegger: „Ich halte die USA für das großartigste Land der Welt“

teleschau

Schauspieler Arnold Schwarzenegger, der ab dem 24. Oktober in „Terminator: Dark Fate“ erneut in seiner Paraderolle zu sehen sein wird, schwärmt von seiner zweiten Heimat USA. Am Präsidenten des Landes aber äußert er zum wiederholten Male scharfe Kritik.