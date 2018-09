Am vorvergangenen Sonnabend machten 52 Asendorfer einen Ausflug zur Nordsee. Die Gruppe Begegnungen in Asendorf – ein Ableger des Runden Tisches und Teil der Gruppe Nachbarschaft Asendorf, die mit dem Niedersächsischen Integrationspreis ausgezeichnet wurde – hatte mit großer Hilfe der Kirchengemeinde Asendorf die Reise nach Bremerhaven und Cuxhaven organisiert. Wegen des herbstlichen Wetters musste eine geplante Wattwanderung leider ausfallen. Dafür war der Besuch im Zoo am Meer in Bremerhaven eine sehr schöne Alternative. Die Sonne am Nachmittag machte dann doch noch einen Aufenthalt am Strand von Sahlenburg möglich. Und bevor sie die Heimreise nach Asendorf antrat, genoss die Gruppe die Aussicht von der Alten Liebe in Cuxhaven.