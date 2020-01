Ashley Graham ist Mutter eines Jungen geworden. (Getty Images/Carlos Alvarez)

Supermodel Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin sind am vergangenen Wochenende zum ersten Mal Eltern geworden. Die freudige Nachricht verkündete die 32-Jährige nun höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account. „Um 18 Uhr am Samstag hat sich unser Leben zum Besseren verändert“, schrieb Graham in ihrer Story und fügte ein blaues und ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Bereits vor einigen Monaten hatte sie verraten, dass sie einen Jungen erwartet. Weitere Details über die Geburt sowie den Namen ihres Sohnes behielt das Model erst einmal für sich, richtete aber einige Worte an die Fans: „Vielen Dank für all eure Liebe und Unterstützung in dieser wunderbaren Zeit.“ Filmemacher Justin Ervin teilte die Botschaft ebenfalls auf seiner Seite.

Für das Paar, das sich 2009 in der Kirche kennenlernte und ein Jahr später heiratete, ist es das erste gemeinsame Kind. Im August machte Graham ihre Schwangerschaft öffentlich und sprach in den Monaten vor der Geburt ganz offen über zusätzlichen Baby-Pfunde. Das Plus-Size-Model stellte sogar Nacktfotos online, um Selbstliebe zu demonstrieren. „Ich werde dicker, dicker und dicker, und trotzdem liebe ich meinen Körper jeden Tag aufs Neue“, stellte Graham wiederholt klar und wurde dafür von ihren rund zehn Millionen Followern gefeiert.