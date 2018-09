„Damit es den Gästen auch schmeckt, ist es wichtig, die Speisen von einem erfahren Koch zubereiten zu lassen“, berichtet Armend Shabani. „Wir haben unsere Kontakte genutzt und den Koch Jordan Anas engagiert, so können wir unsere Gäste mit geschmackvollen asiatischen Gerichten verwöhnen“, freut sich Shabani. Jordan Anas hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er war bis vor Kurzem noch erfolgreich in einer Gastronomie in Hannover tätig und ist sicherlich vielen aus dem Fernsehen bekannt. In der Sendung „Dein Lokal, mein Lokal“ auf Kabel 1 hat Anas sein Können einem großen Publikum präsentiert.

Das Restaurant Shaba Ni bietet seinen Gästen neben einer Vielzahl verschiedener asiatischer Gerichte außerdem Shushi-Spezialitäten. Unter dem Motto „Sushi muss nicht gleich Fisch sein“ bietet Familie Shabani eine Shushi-Platte für zwei Personen mit Hähnchen, Ente, Rindfleisch und vegetarisch an. Geschmackvolle Soßen – Shabanis Spezial-Soßen – und Beilagen sind darin enthalten. Außerdem werden verschiedene Desserts auf asiatische Art wie Tiramisu, Chia-Pudding und Sesam-Bällchen gereicht.

Jeden Sonntag von 12 bis 17 Uhr bietet das Restaurant Shaba Ni ein umfangreiches Buffet für 13,99 Euro pro Person an. Im Buffet enthalten sind gebratener Reis und gebratene Nudeln, verschiedene Gemüsesorten und Soßen, Garnelen, Schweinefleisch, gebratene Hähnchen, knusprig gebratene Ente, Frühlingsrollen, verschiedene Suppen und leckere Desserts.

Das Shaba Ni hat täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr durchgehend geöffnet. Dienstags ist zwar Ruhetag, es werden aber gerne Bestellungen für Außer-Haus-Lieferungen entgegengenommen. Somit bietet das Restaurant täglich einen Außer-Haus-Lieferservice von 12 bis 22 Uhr an. Das Shaba Ni in der Schwaneweder Straße 59 ist unter der Telefonnummer 04 21 / 600 78 20 erreichbar.