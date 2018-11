Bei "Assassin's Creed Rebellion" von Ubisoft ist statt Action eher Strategie gefragt. (Ubisoft)

Nun gibt es den Spiele-Hit also auch für Mobilgeräte: Ubisoft hat „Assassin's Creed Rebellion“ veröffentlicht - die Downloads gehen bereits in die Millionen. Kein Wunder, denn laut Ubisoft hatten sich drei Millionen Fans bereits vorab registriert. Das neue Spiel erscheint exklusiv für Android- und iOS-Smartphones und beschreitet neues Terrain. Denn während es in der Spielereihe sonst vor allem actionlastig zugeht, erfordert „Assassin's Creed Rebellion“ eher taktisches Geschick und lässt sich am ehesten als Strategie-Rollenspiel bezeichnen.

Die Spieler meucheln daher auch nicht selbst, sondern rekrutieren und steuern eine Streitmacht an Assassinen - mehr als 40 sind bislang verfügbar. Dabei sind auch viele vertraute Charaktere aus der Reihe, darunter Ezio, Shao Jun oder Claudia.

Die Story ist zu Zeiten der spanischen Inquisition angesiedelt. Die Spieler verwalten eine Festung und schmieden eine Bruderschaft, um eine Rebellion gegen die Templer in Spanien anzuführen. Dabei werden die Assassinen ausgebildet und müssen verschiedene Missionen erfüllen: In Teams von jeweils drei Meuchelmördern mit speziellen Fähigkeiten geht es gegen die Templer, um schließlich deren Herrschaft über Spanien zu brechen.

Das Strategie-Rollenspiel ist ab sofort kostenlos für Android und iOS verfügbar. Es ist allerdings zu erwarten, dass ein weiteres Freemium-Spiel massive Umsätze durch In-App-Käufe erzielen wird.