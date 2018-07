An diesem Sonntag, 29. Juli, sind von 14.30 bis 17.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 wieder die Pforten des Sonntagscafés geöffnet. Hier können Gäste in entspannter Atmosphäre plaudern, nette Menschen kennenlernen oder einfach die Seele baumeln lassen. „Wir hoffen auf gutes Wetter. Dann können wir unsere Gartenterrasse nutzen. An der frischen Luft im Sonnenschein schmeckt ein Stück Torte gleich doppelt so gut!“, sagt Astrid Kaluza (Foto) mit einem Schmunzeln. Die Weyherin, die das Sonntagscafé gemeinsam mit ihrem Mann Marek Kaluza ehrenamtlich betreibt, informiert nebenher gerne auch über die vielfältigen Sprach-, Spiel- und Entspannungsangebote im Mehr-Generationen-Haus und über die Möglichkeiten, sich selbst ehrenamtlich einzubringen. Nähere Informationen dazu gibt es auch unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74.