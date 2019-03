Astronaut Alexander Gerst beim Kölner Rosenmontagszug. Foto: Federico Gambarini (Federico Gambarini / dpa)

Astronaut Alexander Gerst sieht Gemeinsamkeiten zwischen der Raumfahrt und dem Karneval. Beides sei „ein Stück Kultur der Menschheit“, sagte „Astro-Alex“ am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Der 42-Jährige fuhr dort auf dem Zugleiterwagen im Rosenmontagszug mit. Auf die Frage, was er lieber wolle - im Zug mitfahren oder noch mal ins All fliegen - sagte er: „Ich denke, beides ist ganz gut. Aber der Rosenmontagszug, das habe ich ja jetzt heute, und dann schauen wir mal, wie's weitergeht. Als Astronaut will man natürlich immer mal wieder zurück ins Weltall.“

Eine spezielle Wurftechnik für die Kamelle habe er noch nicht entwickelt, räumte er ein: „Ich glaube, ich muss alle mal durchprobieren. Wir haben ja ein paar Profis oben auf dem Wagen. Ich bin sicher, ich bin ein guter Schüler.“ (dpa)