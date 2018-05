Die Wiedersehensfreude war groß, und neben interessanten Unterrichtshospitationen fanden Ausflüge in das Zentrum von Alicante und die Umgebung statt.

Den Schülern aus Stuhr gefiel in der Partnerschule vor allem der praktisch orientierte naturwissenschaftliche Unterricht. Im Biologieunterricht erforschten sie gemeinsam mit den spanischen Schülern unter dem Mikroskop den Sand aus Alicante, um darin Teilchen von Fossilien zu entdecken. Sie untersuchten auch verschiedene Lebensmittel und Flüssigkeiten, um darin den Gehalt an Speisestärke und die damit verbundene Qualität der Lebensmittel zu verstehen. Dabei trugen alle, anders als im Unterricht in Deutschland, weiße Laborkittel.

Im Musikunterricht war gute Stimmung, als die deutschen und spanischen Schüler und Lehrer gemeinsam „Mamma Mia“ von Abba und den bekannten spanischen Schlager „Mi gran noche“ sangen. Alle Schüler klatschten dann anschließend gemeinsam auf eine Marschmusik, die eine Schulband mit Blasinstrumenten aufspielte. Zum Abschluss sangen die deutschen und spanischen Schüler begeistert zusammen das Lied „Atemlos“ von Helene Fischer.

Während die deutschen Schüler mit dem Austausch ihr Spanisch verbessern, ist er für die spanischen Schüler in erster Linie ein interkultureller Austausch, da sie an ihrer Schule nicht in Deutsch unterrichtet werden. Dabei lernen die spanischen Schüler immer auch einige deutsche Wörter. In diesem Jahr war es das Wort „atemlos“, das nach der Besuchswoche alle kannten.

An einem Tag wanderten die deutschen und spanischen Schüler zur Burg „Santa Barbara“ hoch. Zuvor hatte ihnen ein spanischer Geschichtslehrer im theatralischen und lustigen Stil die abwechslungsreiche und tragische Geschichte der Burg nahegebracht. Die Schüler aus Stuhr besuchten auch das Museum „de Hogueras“, in dem große Figuren aus Pappmaschee ausgestellt sind. In dem Museum „Volvo Ocean Race“ informierten sich die Schüler über den alle drei Jahre stattfindenden Segelwettbewerb und die Lebensbedingungen der Segler an Bord. Nicht fehlen durfte natürlich der Besuch des Strandes „Postiguet“ in der Innenstadt in Alicante, den die Schüler auch in ihrer Freizeit mit den Spaniern besuchten.

Das Rathaus von Alicante besichtigten die Schüler dieses Jahr nur von außen. Der geplante Empfang im Rathaus musste ausfallen, weil einen Tag zuvor in Alicante aufgrund von Korruptionsvorwürfen und Neuwahlen der Bürgermeister gewechselt hatte. Die Politik spielte während der Woche in Alicante für die Jugendlichen allerdings keine Rolle, da sie sich nach Aussage von Spanischlehrerin Jiménez-Claussen „gemeinsam als Europäer fühlen“. Die Jugendlichen würden sich meistens über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Musik- oder Kleidungsgeschmack, aber nicht über die nationale oder regionale Politik, unterhalten.

Bei einem gemeinsamen Tagesausflug fuhren die deutschen und spanischen Schüler gemeinsam zu den „Fuentes de Algar“ und in die schönen Küstenstädte Altea und Calpe. Wasserratten kamen bei diesem Ausflug auf ihre Kosten. Sie badeten in Wasserbecken und unter kleinen Wasserfällen der „Fuentes de Algar“ und am Strand von Calpe. Auch am Strand der „Isla de Tabarca“, wohin die Gastfamilien am Wochenende mit ihren deutschen Gästen mit einem Boot übersetzten, konnten die Schüler baden. Allerdings stürzten sich immer nur die deutschen Schüler in die Fluten, weil es für die Spanier noch zu kalt war. In der Freizeit trafen sich die deutschen und spanischen Schüler häufig alle als große Gruppe, um die Zeit gemeinsam in einem Palmenpark, am Strand oder in den Grünanlagen der Wohnhäuser der spanischen Gastgeber zu verbringen.

Die spanischen Eltern bedankten sich am letzten Abend beim Abschiedsfest mit einer Überraschung: Sie schenkten allen Lehrern und Schülern zur Erinnerung ein T-Shirt, auf dem die Logos der beiden Schulen abgedruckt sind.

Für die deutschen Schüler war während der Woche die hohe Lautstärke der Spanier im Unterricht und in der Freizeit gewöhnungsbedürftig. Begegneten sie den lauten Gesprächen und Anweisungen der Lehrer anfangs noch mit Skepsis, so gewöhnten sie sich immer mehr daran. Eine deutsche Schülerin fand an der Lautstärke solchen Gefallen, dass sie am letzten Tag während des Unterrichts vorschlug: „Oh, hier schreien sich die Schüler und Lehrer ja sogar gegenseitig an. Können wir das in Deutschland nicht auch so machen?“

An etwas leisere Töne und niedrigere Temperaturen mussten sich die Schüler aus Stuhr dann doch wieder gewöhnen, als sie müde und traurig über das Ende der Besuchswoche in Alicante am Bremer Flughafen ankamen. Ihnen bleiben viele schöne Erinnerungen an Alicante, und einige von ihnen möchten bereits wieder im Sommer ihre Austauschschüler in Alicante besuchen. Der Schüleraustausch der Lise-Meitner-Schule mit Alicante findet seit dem Jahr 2015 jährlich für den Profilkurs Spanisch der 9. Klasse statt und findet sowohl auf deutscher als auch auf spanischer Seite bei Schülern und Eltern großen Anklang.