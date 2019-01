Mitglieder der Kommunistischen Partei Griechenlands stehen auf dem Akropolishügel mit riesigen Transparenten gegen das Mazedonien-Abkommen. Foto: Petros Giannakouris/AP (Petros Giannakouris / dpa)

Damit ist die Umbenennung des nördlichen Nachbarn Griechenlands von bislang Republik Mazedonien in Nord-Mazedonien unter Dach und Fach. Das Parlament in Skopje hat bereits das Abkommen und die entsprechenden Verfassungsänderungen abgesegnet. Im Gegenzug für die Umbenennung des Nachbarlandes will Athen die Annäherung Skopjes an die EU sowie die Aufnahme des Nachbarn in die Nato nicht mehr blockieren. Nationalisten in beiden Ländern hatten bis zuletzt gegen diese Vereinbarung protestiert. (dpa)