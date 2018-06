Die Special Olympics wurden in den 1960er-Jahren mit der Idee gegründet, Menschen mit geistiger Behinderung eine Teilhabe an Sportaktivitäten und -veranstaltungen zu ermöglichen. Heute sind die Special Olympics mit vier Millionen Athletinnen und Athleten in 180 Ländern vertreten und somit weltweit die größte, vom IOC offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Dabei stehen Spaß und Gemeinschaftsgefühl neben dem Sport im Vordergrund.

Bei den Special Olympics Niedersachsen in Hildesheim im vergangenen Jahr zeigte das Team der Lebenshilfe bereits tolle Leistungen, nun kämpften drei Athleten auf Bundesebene um Zeiten und Platzierungen. Ergebnis: Zweimal Gold für Birgit Messerschmidt über 100-Meter- und 50-Meter-Brust, zweimal Silber für Michel Wünsche über 25- und 50-Meter-Brust und Silber für Matthias Haack über 50-Meter-Freistil. Matthias holte zudem einen fünften Platz über 100-Meter-Freistil. Mit seiner Zeit war er Siebtbester in ganz Deutschland.

Gratulationen gab es dafür natürlich von allen Seiten. Das Team war übrigens nicht allein vor Ort, es wurde kräftig angefeuert von den Sportskollegen Birte Milutzki und Sven Elmers sowie von der Trainerin Susanne Kuppler sowie den Lebenshilfe-Mitarbeiterinnen Lena Wellbrock und Sarah Jaschan. Maskottchen Dorschi war auch im Gepäck. Dazu gab es an einem Tag einen Überraschungsbesuch von Daniel Koch (Cafesito-Bar) und Jörn Steppat (Bereichsleitung Arbeit), die für die Gruppe grillten.

Rund 4600 Athletinnen und Athleten gingen in Kiel in 19 Sportarten an den Start und haben nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch Spaß, Spannung und Lebensfreude in die Sportstadt und die Region gebracht – auch beim umfangreichen Rahmenprogramm samt Eröffnungsfeier.