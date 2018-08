Und pünktlich zum Jubiläum will das Unternehmen am Standort Ganderkesee ein Test-Zentrum eröffnen, bei denen Händler und Kunden Bagger, Krane und Radlader aktiv ausprobieren können. Dieses Vorhaben berichtete Atlas-Geschäftsführer Brahim Stitou bei einem Besuch einer FDP-Delegation um den Bundestagsabgeordneten Christian Dürr und den Delmenhorster Fraktionschef Murat Kalmis.

Für das neue Testgelände hat die Atlas GmbH eine etwa 12 000 Quadratmeter große Fläche entlang des Feldwegs erworben. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ganderkesee lief völlig geräuschlos“, erklärte Stitou. Die Baugenehmigung liege bereits vor und auch eine erste Lärmschutzwand sei bereits errichtet. Bis April 2019 soll noch ein Bürogebäude mit Werkstatt gebaut werden. Die Vorführungen der Bagger, Radlader und Krane würden dann weitgehend unter freiem Himmel erfolgen.

Der Schwerpunkt der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag soll laut Stitou in der Zeit vom 8. bis 14. April stattfinden. Dann findet in München die „Bauma“, die Welt-Leitmesse für Baumaschinen statt, auf der sich die Atlas GmbH mit einem deutlich größeren Stand als in der Vergangenheit präsentieren wird. „Während der Messe werden wir von München mit unserem firmeneigenen Jet eine Luftbrücke nach Ganderkesee einrichten und Händler und Kunden über unser Werksgelände führen“, kündigte der Atlas-Chef an. Weiterhin sind unter anderem ein Galaabend für geladene Gäste sowie ein Tag der offenen Tür für Mitarbeiter und ihre Familien geplant.

Investor Fil Filipov hat das Werk 2010 von der Vorgängerfirma Terex übernommen und mit einem harten Spar- und Personalkurs wieder in die Gewinnzone gebracht. „2010 haben wir jeden Monat zwei Millionen Euro Verlust geschrieben. Seit 2011 arbeiten wir wieder profitabel“, erklärt Finanzchef Wolfgang John. Überdies befindet sich die Atlas GmbH inzwischen in der komfortablen Situation, kurzfristigen Konjunkturschwankungen nicht mehr mit einer Drosselung der Produktion begegnen zu müssen. „Den letzten Einbruch gab es 2014, da hatten wir hier zeitweise 130 Bagger auf dem Hof stehen“, erinnert sich John. Doch als die Nachfrage wieder angezogen habe, konnten sämtliche Maschinen innerhalb kurzer Zeit verkauft werden.

Inzwischen sind die Auftragsbücher so voll, dass die Kapazitäten der drei Werke in Ganderkesee, Delmenhorst und Vechta voll ausgeschöpft sind. „Jeder Bagger, der fertig wird, wird sofort ausgeliefert“, sagt Stitou. Aber auch diese Situation beschert dem Atlas-Chef keine völlige Sorglosigkeit: „Wir sind ganz extrem auf die Zuverlässigkeit unserer Lieferanten angewiesen, und diese Kette ist gegenwärtig extrem angespannt. Wenn dann ein Kabelbaum-Hersteller kurz vor der Insolvenz steht oder eine Gussfirma für Motorblöcke über mehrere Wochen bestreikt wird, dann trifft uns das auch“, sagt der Atlas-Geschäftsführer. Um möglichst unabhängig zu agieren, hat Atlas in den vergangenen Jahren einige Zulieferfirmen aufgekauft. Und auf dem Werksgelände lagern Teile im Wert von rund 60 Millionen Euro, um schnell produzieren zu können. Dennoch beträgt die Lieferzeit – je nach Ausstattungswunsch – mitunter bis zu einem Jahr.

Etwa 900 bis 1000 Bagger und Radlader sowie rund 2000 Ladekrane produziert die Atlas GmbH jedes Jahr. Von Werksschließungen, wie sie zuletzt 2014 diskutiert worden sind, ist derzeit überhaupt keine Rede mehr.