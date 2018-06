Koll OHZ Live, Lilli-Seiten, ET: 15.6.18 (Göckeritz)

Darüber hinaus verfügt die knapp 20 000 Einwohner starke Gemeinde über ein Gewerbegebiet. Lilienthal ist mit der Straßenbahnlinie 4 an die Stadt Bremen angebunden, kann aber auch selbst mit vielen Freizeitangeboten punkten. Dazu gehören Fahrradtouren mit Start und Ziel bei Murkens Hof im historischen Ortskern.

Schöne Impressionen vermittelt zum Beispiel eine Radtour entlang der Wörpe. Der Fluss, der in Steinfeld in der Samtgemeinde Tarmstedt entspringt und nach 32 Kilometern in

Lilienthal in die Wümme mündet, war zu Zeiten der Torfschifffahrt ein viel genutzter Transportweg. Vorwiegend die Moorbauern aus dem Kreis

Osterholz nutzten ihn, um ihre Kundschaft im großen Bremen mit Torf zu beliefern. Der Radweg folgt heute unter hohen Bäumen dem Flusslauf in Richtung Falkenberg.

Ein Zwischenstopp lohnt beim Kutschenmuseum in Trupe. (Göckeritz)

Am Ende der Etappe befindet sich das ehemalige Ausflugslokal Kutscher Behrens, in dem heute asiatisch gegessen wird. An dieser Stelle kann sich der Radler entscheiden: Entweder geht es auf der gegenüberliegenden Flussseite weiter in Richtung des Ortsteils Heidberg und entlang der Wörpe in die Nachbargemeinde Grasberg. Oder man wählt hinter der Wörpebrücke den Weg geradeaus ins Verenmoor und weiter nach Timmersloh. Von dort gelangt man nach wenigen Kilometern wieder zum Ausgangspunkt.

Nicht weniger attraktive Eindrücke erhalten Ausflügler bei einer Tour ins Sankt-Jürgensland. Dorthin gelangt man von Trupe aus. Der Weg folgt dem gewundenen Wümme-Lauf. Alternativ können Radler aber auch gerade und in der Regel gut ausgebaute Wirtschaftswege nutzen. An der Gaststätte Zur Schleuse verkehrt eine kleine Personenfähre ins gegenüberliegende Bremer Blockland.

Die Radwege in und um Lilienthal sind bestens ausgeschildert. Eine der zahlreichen und beliebten Routen führt entlang der Wörpe (rechtes Bild). (Göckeritz)

Wer möchte, kann auf dem Blockland-Deich zurück in Richtung Lilienthal radeln oder weiter die Schönheiten des Sankt-Jürgenslands auf sich wirken lassen. Orientierung und Ziel zugleich könnte die St.-Jürgens-Kirche sein, deren Geschichte bis ins Jahr 865 zurückreicht.

Lilienthal ist in ein dichtes Netz lokaler und überregionaler Radwege eingebunden. Zu diesem Streckennetz gehören neben dem Wümme-Radweg (www.wuemme-radweg.de) der Grüne Ring rund um Bremen (www.gruener-ring-region-bremen.de) und die abwechslungsreiche Route vom Teufelsmoor zum Wattenmeer (www.teufelsmoor-wattenmeer.de).

Weitere Informationen und Tipps für Radfahrer gibt es im Internet (www.adfc-osterholz.de oder www.lilienthal.de). Fahrräder lassen sich in Lilienthal bei Fahrrad Kück, Falkenberger Landstraße 97, unter Telefon 04298 / 3757 leihen.