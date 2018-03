Im Schuhhaus Segelke präsentieren Margarete Cordes und ihr Bruder Claus Segelke Modelle für die ersten wärmenden Sonnenstrahlen: Sandaletten, Sneaker und mehr. (Kristina Bumb)

Es lohnt sich, zum Frühjahrsmarkt auch Sudweyhe einen

Besuch abzustatten. Das große Modehaus von Hollen an der Sudweyher Straße, das seit über 130 Jahren familiengeführt ist, präsentiert auf 1000 Quadrat-

metern sportliche und junge, aber auch klassische Damen- und Herrenbekleidung namhafter Hersteller. Zusätzlich führt das Fachgeschäft, das eine weitere Filiale in Leeste besitzt, Tag- und Nachtwäsche sowie Bademoden.

Während des Frühlingsmarktes wird vor dem Geschäft wieder der beliebte Schnäppchenmarkt aufgebaut. Zudem sind die neuen Frühjahrskollektionen eingetroffen. „Bei den Damen sind Kleider im Trend“, sagt Ines Hencke-Hauch, die das Modehaus zusammen mit Ehemann Carsten Hauch leitet. Ihr zufolge sind bei Kleidern besonders Blautöne in allen Nuancen beliebt, aber auch florale Muster und sportliche Varianten, die zusammen mit Sneakers getragen werden. Bei Oberteilen sorgen offene Ärmellösungen für raffinierte, modische Highlights.

Carsten Hauch und Ines Hencke-Hauch vom Modehaus von Hollen freuen sich über die frühlingsfrischen Kollek- tionen, die viele Kleider und bei den Herren Stretchmaterialien bereithalten. (Kristina Bumb)

Bei den Herren werden unterdessen Hemden und Hosen

aus Stretchmaterialien immer beliebter. „Hemden aus Vier-

Wege-Stretch haben wir jetzt auch mit attraktiven Aufdrucken“, schildert Carsten Hauch. Außerdem hat das Modehaus die Anzugabteilung erweitert. Wer ein anderes Design oder eine andere Größe möchte, für den wird das Gewünschte binnen 48 Stunden in das Geschäft geliefert.

Auch wer noch ein schönes Präsent für das Osterkörbchen sucht, wird im Modehaus fündig. Denn zusätzlich zu Gutscheinen, Accessoires und Co. finden sich jetzt auch originelle Geschenk-

artikel im Sortiment. Darunter sind etwa witzig verpackter

Prosecco für die Damen und Bier für die Herren, aber auch Gummibärchen im Einhornlook,

Bodylotions, Tassen und mehr.

Spätestens wenn endlich wärmere Temperaturen Einzug halten, freut man sich außerdem über helle Farben und neue Trends im Schuhschrank. Während des Frühlingsmarktes kann man im Schuhhaus Segelke an der Sudweyher Straße die

neuen Kollektionen für Damen und Herren begutachten.

„Neben dezenten Neutraltönen wie Beige, Grau, Taupe und Sand mit einem Hauch Rosé sind jetzt auch ausdrucksvolle Farbe, dekorative Details und fantasievolle Drucke angesagt“, schildern die Geschwister Margarete Cordes und Claus Segelke, die das Fachgeschäft gemeinsam führen. Außerdem werden wieder schwarze Sommerschuhe getragen, die dezent mit Nieten, Perlen, Schleifen oder Blüten­applikationen aufgepeppt werden. „Das lässt auch schlichte Outfits zum Hingucker werden“, geben die Fachleute einen Tipp.

Bei den Modellen gibt es ebenfalls Neuigkeiten. „Den Frühling läuten flache Loafer und Sneaker ein, bevor man mit luftigen Sandalen und Sandaletten in den Sommer startet“, sagt

Margarete Cordes. Wer modisch up to date sein will, der trage jetzt Sabots, Slides beziehungsweise Pantoletten, Mules und Sling-Pumps. „Aber auch Ballerinas, Pumps und Absatzsan­daletten stehen zur Auswahl“,

ergänzt Claus Segelke. Die

große modische Palette im Schuhhaus Segelke hält also für jeden noch so besonderen Geschmack und Anlass etwas bereit.