Comedian Atze Schröder ist zu Gast in der Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau" Barbara Schöneberger. (Getty Images/Joshua Sammer)

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Mit seinem recht eigenwilligen Stil spaltet der Comedian Atze Schröder schon lange die Öffentlichkeit. Wie weit diese Hass-Liebe mitunter reicht, erzählte Schröder in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ von Moderatorin Barbara Schöneberger.

„Meine Karriere besteht ja aus Ärger“, resümiert Schröder in dem Gespräch. Auch mit seinem neuen Bühnenprogramm sei er das ein oder andere Mal angeeckt. Zum Beispiel mit folgendem Satz: „Patchwork ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man kriegt. Man weiß nur, es ist kaputt.“ Heute könne er aber immer mehr davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit sein Augenzwinkern verstehe. „Das muss man sich über die Jahre erarbeiten“, sagt der Comedian.

Genaugenommen waren es für Atze Schröder bislang 25 Jahre, die er im Rampenlicht verbrachte. In Anbetracht dieses Jubiläums denkt der Lockenkopf bereits über sein Karriereende nach und bleibt dabei wie gewohnt optimistisch: „Ich freue mich eigentlich schon drauf.“ Aktuell wirke sich die Aussicht auf ein Karriereende eher positiv auf seine Karriere aus, berichtet er: „Viele von den Jüngeren in meinem Publikum kaufen mittlerweile Karten, weil sie in drei, vier Jahren sagen wollen: 'Ich hab' ihn noch lebend gesehen.'“ Ob er das Rampenlicht letztendlich vermissen wird? Schon jetzt würden die Auszeichnungen immer weniger. Ist er dann doch einmal auf eine Preisverleihung geladen, verfolgt Schröder seine ganz eigene Strategie, die er Schöneberger im Gespräch anvertraut: „Ich gehe bei Roten Teppichen meist hinter den Fotografen her.“

Das gesamte Interview mit Schröder wird am Samstag, 11. Januar, ab 11.00 Uhr, auf barba radio zu hören sein. Zu empfangen ist der Sender auf barbaradio.de oder per „barba radio“-App. Darüber hinaus kann das Gespräch ab Montag, 13. Januar, auch als Podcast gestreamt werden.