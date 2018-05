Mit insgesamt fünf Mitarbeitern kümmern sich Kfz-Meister Christoph Röse und sein Team um die Anliegen ihrer Kunden. Darunter auch zwei Auszubildende, die durch den Innungsbetrieb individuell gefördert werden.

„Uns ist es wichtig, unsere Kunden immer persönlich und sehr individuell zu beraten“, beschreibt Christoph Röse das Credo seines Unternehmens. „Jeder Auftrag ist anders, und wir versuchen immer, eine optimale Lösung zu finden“, so der Inhaber weiter. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit einem professionellen Versorgungsnetzwerk, über das die Werkstatt stets die passenden Ersatzteile für den jeweiligen Fahrzeugtyp beziehen kann. Dabei handelt es sich ausschließlich um Markenersatzteile beziehungsweise Originalersatzteile vom Hersteller.

Reifen reparieren statt tauschen

Auch der Service der Reifenreparatur hat die Kundenzufriedenheit im Fokus. So muss bei einem Schaden nicht immer gleich der komplette Reifen erneuert werden, zum Beispiel dann, wenn man sich einen

Nagel hineingefahren hat. „Viele Werkstätten bieten diese Möglichkeit nicht an und tauschen den Reifen lieber aus“, erklärt Röse. Das Problem sei, dass dabei häufig zwei Räder ausgewechselt werden müssten. „Bedenkt man diese doppelten Kosten, ist eine Reparatur meist kostengünstiger.“

Weitere Schwerpunkte der Kfz-Werkstatt liegen in Glasreparatur und Austausch sowie Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Fahrzeugen. Alle Arbeiten werden nach Herstellervorgaben vorgenommen, sodass insbesondere bei neuen Fahrzeugen die Neuwagengewährleistung erhalten bleibt. Zum Leistungsspektrum gehören alle anfallenden Arbeiten von rein handwerklich, die Mechanik betreffenden Aufgaben bis zu aktuellen Anforderungen, zum Beispiel im Rahmen der Elektronik- und Systemdiagnose. Darüber hinaus können Schadensbegutachtungen und Bewertungen der Voraussetzungen für historische Fahrzeuge wie auch Wertgutachten vorgenommen werden.

Die Werte und langjährige Fachkenntnis seines Unternehmens gibt Christoph Röse an den Nachwuchs weiter. Seit über vier Jahrzehnten bildet sein Betrieb aus, zudem ist der Inhaber seit über zehn Jahren Mitglied im Gesellen-Prüfungsausschuss der Kfz-Innung OHZ. Um der nachwachsenden Generation an Automobilexperten möglichst vielseitige Zukunftsperspektiven zu bieten, haben diese die Möglichkeit, ein dreiwöchiges Praktikum im europäischen Ausland zu absolvieren. Auch die Prüfungskommission wagt regelmäßig den Blick über den eigenen Tellerrand. So reisten die Mitglieder vor Kurzem nach Dänemark, um sich dort vor Ort über das dortige Bildungssystem im Kfz-­Handwerk zu informieren. „Diese Reisen sind immer spannend. Man kommt in Kontakt mit Auszubildenden, Betrieben und Ausbildern, taucht so ganz anders in das Land ein. Dadurch erlebt man es nicht wie im Urlaub, sondern auf der beruflichen und alltäglichen Ebene“, beschreibt Christoph Röse seine Eindrücke.

Aktuell beschäftigt die Werkstatt zwei Azubis. Lena-Briana Moeller hat Ende 2017 ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement begonnen. Im Rahmen dieser plant sie auch die Zusatzqualifikation zur Europa­-Kauffrau zu erwerben. Damit dies gelingt, belegt sie zusätz­liche Kurse im Bereich internationales Management und muss ein dreiwöchiges Auslandspraktikum absolvieren. „Wenn unsere Azubis gute Leistungen zeigen, unterstützen wir sie gerne in ihrem Bestreben“, so Christoph Röse. Das Gleiche gilt für die Werkstatt, in der Philip Werner den Beruf des Kfz-Mecha-

tronikers erlernt. Dem Azubi hat es die Hochvolt- und Hybridtechnik angetan, weshalb er darüber nachdenkt, einen entsprechenden Schein zu erwerben. Auch einen Auslandsaufenthalt im Rahmen eines Erasmus-Austauschs kann er sich vorstellen. Ein weiteres Gebiet, in das er sich gerne noch intensiver einarbeiten würde, ist die Mechanik. „Es macht Spaß, Motor und Getriebe zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Das funk­tioniert fast ohne Maschinen und erfordert viel Handwerk“, erklärt der angehende Mechatroniker. Ein Vorteil ist es da, dass sich CR-Automobil Handwerk neben aktuellen Modellen auch um ältere Autos sowie Young- und Oldtimer kümmert. Diese zu reparieren und zu warten, setzt ein breites Spektrum an Kenntnissen und fachlichen Fertigkeiten voraus.

CR-Automobil Handwerk, Bahnhofstraße 76, 28790 Schwane-

wede. Telefon: 04 21 / 66 40 63, E-Mail: automobil-handwerk@

t-online.de. Infos im Internet: www.automobil-handwerk.de.