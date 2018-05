So stand nun die Jahreshauptversammlung des Vereins denn auch ganz im Zeichen des Jubiläums. Empfangen wurden die Mitglieder im Musikraum des Gymnasiums mit Sekt und Häppchen. Neben den Regularien, die von der Vereinsvorsitzenden Heike Drengemann schnell und routiniert abgehandelt wurden, gab es einen Rückblick auf Projekte und Aktivitäten der vergangenen zehn Jahre, der von Drengemann mit allerhand interessanten Statistiken angereichert wurde.

So erfuhr die Versammlung, dass sich in den zehn Jahren seit der Gründung insgesamt 22 Eltern im Vorstand des Schulvereins engagiert haben, darunter mit Edgar Rose, dem lang­jährigen Kassenwart des Vereins, bisher aber nur ein einziger Mann war. Einziges Vorstands­mitglied, das bereits von Anfang an dabei und nach wie vor aktiv ist, ist Heike Drengemann selbst, die seit 2008 durchgängig die Vereinsführung innehatte. Beeindruckend ist auch das finanzielle Engagement des Schulvereins, der in den zehn Jahren seines Bestehens mehr als 96 000 Euro eingenommen und fast 92 000 Euro ausgegeben hat. „Die Schulen können doch froh sein, dass sie uns haben“, kommentierte Heike Drengemann diese Bilanz. Abgerundet wurde der Rückblick durch eine umfangreiche Bilderschau, bei der zahlreiche Anschaffungen des Schulvereins wie zum Beispiel ein Klavier für das Gymnasium gleich im zweiten Jahr seines Bestehens, üppige Kuchenbüfetts bei vielen Schulveranstaltungen, Vorträge zu verschiedenen Themen, bisher sechs Winterbälle und viele weitere Aktivitäten den Mitgliedern noch einmal in Erinnerung gerufen wurden.

Neben Formalien und dem Zehn-Jahres-Rückblick standen Wahlen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: Einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde Heike Drengemann als 1. Vorsitzende des Schulvereins. Zwar hatte Drengemann vor zwei Jahren ihre letzte Amtszeit angekündigt, „doch da sich keine Nachfolgerin gefunden hat, trete ich eben noch einmal an“, kommentierte sie ihren Entschluss, zwei weitere Jahre gemeinsam mit der 2. Vorsitzenden Christa Hinrichs den Verein zu führen. Als neue Beisitzerin wurde in Abwesenheit Isabell Bodes aus Bülstedt gewählt. Damit ist der Vorstand des Schulvereins nach einigen Vakanzen in den vergangenen Jahren erstmals seit 2015 wieder komplett besetzt. Als neue Kassenprüferinnen wurden Uta Breitenfeld und Irmtraut Lange verpflichtet.

Pläne für die Zukunft hat der komplettierte Vorstand auch bereits, vor allem soll das Außen­gelände der beiden Schulen in den nächsten Jahren noch attraktiver gestaltet werden. Nachdem der Schulverein im Herbst 2016 bereits einen Hally-Gally-Kletterwirbel angeschafft hat, haben sich die Schüler und Schülerinnen ein weiteres attraktives Klettergerät gewünscht. Auch die bereits langjährig gehegte Idee eines „grünen Klassenzimmers“ soll nun endlich konkret geplant und realisiert werden. Außerdem ist in Kooperation mit dem TSV Ottersberg die Aufstellung von Fitnessgeräten auf dem Weg von der neuen Sporthalle zur Schule geplant, die dann nicht nur vom Sportverein und den Schulen, sondern auch von der Ottersberger Bevölkerung genutzt werden können.