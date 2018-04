Das alles ist jedoch nur mit einem einzigartigen Team möglich. Ein Team, das unterstützt und motiviert. Das Wettkampfteam der Ortsgruppe Lilienthal ist wie eine Familie, und um diesen Zusammenhalt auch nach außen tragen zu können, arbeitete der Jugendvorstand bereits seit Längerem an einem einheitlichen Gesamtbild für Wettkampfauftritte.

Nun ist es endlich geschafft und die Überraschung leuchtet in neongelb. Nach den vielen Überlegungen bezüglich des Logos und der Farbwahl ging das Bedrucken im Sporthaus Lilienthal dann ganz schnell. Dafür möchte die DLRG-Ortsgruppe sich ganz herzlich bedanken. So konnte man das Paket, als Osterüberraschung abholen und an die Schwimmer verteilen.

Die neuen T-Shirts tragen auf dem Rücken ein großes Logo, das eine Lilie gekreuzt mit einem Dreizack zeigt. In schwarz bedruckt steht der jeweilige Name auf dem rechten Ärmel, und auf den Gesichtern strahlt nun ganz breit ein Lächeln.

Voller Stolz kann man sagen: Die DLRG Lilienthal bildet jetzt auch optisch eine Einheit. So kann man sich auf den nächsten Wettkämpfen sehen lassen. Denn die Neonfarbe setzt sich nicht nur von anderen T-Shirts anderer Gruppen ab, sondern erleichtert auch die gegenseitige Suche.