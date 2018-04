Reddit-Geschäftsführer Steve Huffman geht gegen "Internet-Trolle" auf Reddit vor. (Reddit)

Für viele Nutzer der Seite dürfte das keine Überraschung sein: Auch auf Reddit treiben sich Internet-Trolle herum, die die Plattform für Wahlwerbung zugunsten des jetzigen US-Präsidenten Donald Trump missbrauchten. Zwar erreicht Reddit nicht annähernd die Nutzerzahlen von Facebook. Dennoch hat die selbsternannte „Startseite des Internets“ einiges an Gewicht im Netz und ist vor allem in den USA beliebt.

Nun sperren die Betreiber insgesamt 944 Nutzerkonten wegen des Verdachts auf russische Wahlmanipulation. Die Konten sollen in Verbindung mit der berüchtigten „Internet Research Agency“ (IRA) stehen. Die Nachricht fällt mit der Veröffentlichung des jährlichen Transparenzberichts zusammen. So erklärte Reddit-Chef Steve Huffman, man habe die Ergebnisse der Untersuchung an die entsprechenden Behörden weitergeleitet und arbeite mit dem US-Kongress zusammen. Viele der gesperrten Accounts seien schon vor der Wahl 2016 gesperrt worden.

Die IRA wird verdächtigt, im Wahlkampf 2016 Falschinformationen verbreitet und damit letztendlich Wahlmanipulation betrieben zu haben - möglicherweise gar im Auftrag der russischen Regierung. Zuvor hatte bereits Facebook mehrfach Konten gesperrt, die der IRA zugerechnet wurden.