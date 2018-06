Umweltverschmutzung

Audi-Chef Stadler festgenommen

In der Abgas-Affäre bei Audi ist Audi-Chef Rupert Stadler am Montag vorläufig festgenommen worden. Das hat der VW-Konzern in Wolfsburg bestätigt.