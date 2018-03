In mindestens 30 000 Metern Höhe wollen Lehrer Björn Hoff und seine Schüler während des Fluges Messdaten erfassen und anschließend auswerten.

In der vergangenen Woche gab es einen ersten Test mit den eigens angeschafften GPS-Geräten und Datenloggern. Gemeinsam mit den beiden Schülern Neo Dargel (14) und Jan Krumland (16) war Hoff zum Flugplatz Ganderkesee gekommen. Auf dem Airfield warteten schon Pilot Marvin Pohl, einst selbst Schüler der Oberschule Bookholzberg, und Jochen Klein von der Flugplatzgesellschaft. Pohl hatte über einen Freund von dem Projekt der Schülerfirma gehört und Kontakt zu seinem ehemaligen Lehrer aufgenommen. Als Jochen Klein vor dem Vorhaben hörte, war er sofort begeistert. „Das ist natürlich toll, wenn der Ballon von unserem Flugplatz startet, vor allem, weil wir auch die entsprechenden Bedingungen haben.“

Die Idee zu dieser etwas anderen Art einer Schülerfirma entstand durch eine E-Mail, die im Postfach von Björn Hoff landete. „Da bot eine Firma professionelle Wetterballons an – das habe ich dann aufgegriffen.“ Auch die Schüler waren gleich Feuer und Flamme. „Jeder Schüler ist ein Spezialist in einem Teilbereich des Projekts und gibt sein Wissen an das gesamte Team weiter“, erklärt Hoff. So könne beim Start des Wetterballons theoretisch jeder Schüler an jeder Stelle eingesetzt werden.

Das notwendige technische Equipment hat Hoff mit Hilfe von Sponsoren kaufen können. Teilweise bestellte er die Teile in den USA. „Unternehmen aus Ganderkesee haben das ermöglicht“, freut sich Hoff. So wurden unter anderem spezielle Akkus angeschafft, die auch bei den extremen Temperaturen in der Stratosphäre durchhalten. Zwei spezielle Actioncams wurden aus dem Etat der Oberschule finanziert und werden nach dem Ende des Projekts auch für andere Zwecke an der Schule eingesetzt. Auf insgesamt 1500 Euro hat die Schülerfirma die Kosten kalkuliert.

Wenn der für Ende April geplante Start glückt, dann steigt der mit Helium gefüllte Ballon auf über 30 000 Meter. Irgendwann wird die Hülle durch die veränderten Druckbedingungen platzen und der Ballon an einem Fallschirm zu Boden sinken. „Beim Start wird der Ballon etwa zwei Meter Durchmesser haben, in 30 Kilometern Höhe etwa zwölf Meter“, sagt Hoff. „Wir müssen die Kanzel, die am Ballon hängt, dann wiederfinden. Dafür gibt es einen speziellen Signalsender“, beschreibt Jan Krumland eine der Herausforderungen. Je nach Wetterlage könne der Ballon bis an den Rand des Harzes treiben. Marvin Pohl hat sich bereits angeboten, gegebenenfalls einen Suchflug zu starten. Denn der leuchtend rote Fallschirm der Kanzel sei auch aus der Luft gut zu sehen.

Jetzt war es die Aufgabe von Neo Dargel und Jan Krumland, die neuen Geräte abzugleichen. Der Datenlogger zum Beispiel zeichnet alle Messdaten während des Fluges auf. Besonders wichtig sind die GPS-Geräte, deren Einstellungen exakt kalibriert sein müssen. „Alle Daten im Flugzeug, auf den GPS-Geräten und dem Datenlogger stimmen überein“, freute sich Hoff nach erfolgreichem Testflug. Als nächstes gilt es nun, eine Kanzel zu bauen. Ende kommender Woche findet dazu an der Uni Oldenburg ein Einführungsseminar in 3D-Konstrution statt. Neo Dargel, Jan Krumland und die anderen Mitarbeiter des Teams werden die Kanzel dann im 3D-Druck-Verfahren herstellen. Als Begleiter bei der Reise in die Stratosphäre sitzt ein Ganter auf der Kanzel. Die Idee dazu kam vom Verein Ganter-Art, der das Projekt ebenfalls fördert.

Wenn die Daten ausgewertet sind, dann soll es in der Schule an der Ellerbäke ein Modell geben, an denen die andren Schüler den Flug nachverfolgen können. Das ist aber zunächst nur eine Idee von Björn Hoff. So wie er schon andere Projekte im Kopf hat. „Ziel ist es, jedes Jahr etwas Besonders zu machen.“