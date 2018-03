Zeit für Autofahrer, sich langsam Gedanken um die passende Bereifung für ihr Gefährt zu machen. Ob Goodyear, Bridgestone, Continental oder andere Marken – in der Rubrik Fahrzeug-Zubehör des Extra-Markt werden regelmäßig gebrauchte Sommerreifen angeboten. Die Anschaffung kann sich durchaus lohnen. Im Durchschnitt zahlen Käufer rund ein Drittel, mitunter die Hälfte weniger als beim Erwerb neuer Sommerreifen. Wie bei Gebrauchtkäufen aller Art empfiehlt es sich jedoch, die Angebote sorgfältig zu prüfen.

Dabei lässt sich die Qualität von Autoreifen aus zweiter Hand oft nur schwer einschätzen, und versteckte Mängel sind meist nur mit geübtem Auge zu erkennen. Im Gegensatz zu runderneuerten Reifen vom Händler verfügen gebrauchte über keine Qualitätsstandards. Auch bis zu welchem Alter ein Reifen gefahren werden darf, ist gesetzlich nicht genau festgelegt. Interessenten sollten dennoch versuchen, das genaue Alter in Erfahrung zu bringen. Denn je älter die Gummimischung eines Pneus ist, desto schlechter ist in der Regel sein Grip. Dies liegt daran, dass das Material sich im Lauf der Zeit verhärtet – auch dann, wenn der Reifen ungenutzt bleibt und eingelagert wird. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club empfiehlt daher, Pkw-Reifen möglichst nach sechs, spätestens nach acht Jahren nicht mehr zu verwenden.

Aufschluss über das genaue Alter gibt die auf der Reifenflanke aufgedruckte sogenannte DOT-Nummer. Die Bezeichnung DOT steht für „Department of Transportation“. Sie gibt das Herstellungsdatum an. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten beiden für das Jahr der Produktion. Die Zahlenfolge 1309 bedeutet also, dass der Reifen in der 13. Woche des Jahres 2009 gefertigt wurde.

Wer Sommerreifen aus zweiter Hand erwerben möchte, sollte diese zudem weiteren kritischen Überprüfungen unterziehen. Wie ist der Allgemeinzustand? Weisen die Laufflächen Beschädigungen auf? Gibt es an den Reifenflanken Beulen, Kerben, Verfärbungen oder Dellen? Haben die Reifen noch genügend Profil? Oder sind sie eventuell ungleichmäßig abgefahren? Auch die Felgen sollten intakt sein und keine Roststellen aufweisen, da diese wiederum auf Schäden des Reifeninnenlebens hinweisen können – etwa verursacht durch das Durchfahren von Schlaglöchern oder Bordsteinrempler. Letztere können leicht die Karkasse – das aus Gewebeschichten bestehende tragende Gerüst im Gummireifen – beschädigen, ohne dass dies zwangsläufig im Außenbereich sichtbar sein muss.

Tritt einer dieser Mängel erst im Nachhinein auf, kann das vermeintliche Schnäppchen sich gegebenenfalls als kostspieliger Fehlkauf erweisen. Der Käufer bekommt seine Ausgaben meist nicht erstattet, da für gebrauchte Pkw-Reifen keine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung oder Rücknahmeverpflichtung besteht. Überdies kann die vermeintliche Ersparnis auf Kosten der Sicherheit gehen. Ein gründlicher Check ist somit in jedem Fall von Vorteil, um die Fahr- sowie Bremsqualitäten der gebrauchten Pneus einzuschätzen – und anschließend den sommerlichen Fahrspaß in vollen Zügen zu genießen.