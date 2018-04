Der Brandschutz und die Hilfeleistungen in der Gemeinde Worpswede und im ganzen Landkreis werden mit 52 freiwilligen Ortsfeuerwehren, sieben davon in der Gemeinde Worpswede, sichergestellt. Es gibt im Landkreis keine Berufsfeuerwehr, alles wird hier freiwillig und ehrenamtlich geleistet. Unter dem Motto „Wer machts?“ informiert die Feuerwehr ab diesem Monat mit vielen Aktionen und fordert zum Mitmachen auf. Unter der fachkundigen Moderation von Gemeindebrandmeister Timo Kück zeigten die Feuerwehrfrauen und -männer, wie ein solcher Einsatz bewältigt wird. Nach der Übung hatte man die Möglichkeit, die hydraulischen Rettungsgeräte wie Schere und Spreizer einmal selbst zu bedienen.

Timo Kück erläuterte eindrucksvoll, wie flexibel die Rettungskräfte reagieren. Nach Alarmierung per Funkmeldeempfänger eilen die Kameraden zum Feuerwehrhaus und rüsten sich aus. Das bedeutet: Egal wo sie sich gerade befunden haben – ob bei der Arbeit, beim Einkauf oder gar in der Badewanne –, eilen sie zum Einsatz, besetzen die Fahrzeuge und fahren mit Sonderrechten zur Einsatzstelle. Sie sitzen nicht, wie bei der Berufsfeuerwehr, 24 Stunden im Feuerwehrhaus, sondern stehen der Allgemeinheit 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, freiwillig und ehrenamtlich zur Verfügung. Das ist der einzige Unterschied zwischen Freiwilliger und Berufsfeuerwehr, denn die Ausbildung und Ausrüstung sind gleich.

Der Eintritt und Austritt in die Feuerwehr ist freiwillig und kostet kein Geld. Einsatzkleidung wird gestellt, die Ausbildung ist kostenlos – und etwas Gutes zu tun und Menschen helfen zu können, ist unbezahlbar. Die Feuerwehren suchen Frauen und Männer im Alter ab 16 Jahren. Ebenso bieten sie Kindern ab sechs Jahren die Kinderfeuerwehr an und Jungen und Mädchen ab zehn Jahren die Jugendfeuerwehr.

Bürger der Gemeinde Worpswede, die sich vorstellen können mitzuwirken, werden die verschiedensten Aufgaben und Möglichkeiten in der Feuerwehr finden. Ein vielfältigeres Hobby ist kaum vorstellbar. Ob jemand technische, kommunikative oder soziale Stärken mitbringt – es kann alles eingesetzt und gebraucht werden. Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist der Schlüssel für die Sicherheit in der Gemeinde.

Am kommenden Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr finden in allen sieben Feuerwehrhäusern der Gemeinde Worpswede Schnupperdienste statt. Hier kann sich jede und jeder Interessierte alle technischen Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr erklären lassen und natürlich auch mitmachen, getreu dem Motto der Aktionen: „Wer macht’s?“ Selbstverständlich können Interessierte auch unter der Internet-Adresse www.ff-worpswede.de reinschauen und zunächst einmal schriftlich Kontakt aufnehmen. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr würden sich über Verstärkung sehr freuen.