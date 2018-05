Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat die Wesermarsch als Rad-Reise-Region zertifiziert. Stelltafeln informieren die Tourenradler auf den zehn Rundkursen über regionale Besonderheiten. (Christian Kosak)

Anders als für Etappenfahrer sind für die Regio-Radfahrer Themenangebote erarbeitet worden.

Die Kleeblattroute Lemwerder beispielsweise bietet viel Wasser. Lange Streckenabschnitte führen an der Weser entlang, vorbei an Luxusjacht-Schmieden und Sportboothäfen. Zum maritimen Flair gesellen sich im Hinterland Sehenswürdigkeiten für biologisch Interessierte, wie ein Vogelbeobachtungsgebiet oder ein Kiekpadd. Kirchen säumen ebenfalls die rund 47 Kilometer lange Tagesroute.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat die Wesermarsch als Rad-Reise-Region zertifiziert. Stelltafeln informieren die Tourenradler auf den zehn Rundkursen über regionale Besonderheiten. Auf der Kleeblattroute durch Lemwerder wird unter anderem an die Schlacht von Altenesch erinnert. (Barbara Wenke)

Die Berner Runde „Radfahren zwischen Deich und Moor“ kann gut noch nach Feierabend in Angriff genommen werden. Die 26 Kilometer lange Strecke vorbei an Schafweiden, Storchenpflegestation und historischem Ortskern ist gut in zweieinhalb Stunden zu bewältigen.

Während die beiden südlichsten Routen mit den Fähren von Bremen-Nord aus erreicht werden können, dient die Regio-S-Bahn als Anreisemittel für die nördlich gelegeneren Rundkurse zwischen Weser, Jade und Nordsee.