Lag er im Jahr 2000 noch bei knapp 300 US-Dollar für eine Feinunze Gold, kletterte er im Sommer 2011 kurzfristig auf über 1900 US-Dollar und ist seitdem wieder auf knapp 1300 US-Dollar gefallen. Zuvor bewegte sich der Goldkurs weit mehr als 20 Jahre nicht vom Fleck und blieb stets unter dem Preis von 500 US-Dollar. Wer aber um das Jahr 2012 herum Gold kaufte, hat heute zum Teil mehr als 20 bis 30 Prozent Verlust erlitten.

Die Schwankungen zeigen, dass Gold keine sichere Geldanlage ist. Außerdem notiert der Goldkurs in US-Dollar. Damit unterliegt dem Goldkauf zusätzlich eine Währungsspekulation auf den Anstieg des US-Dollars. Trotz der erwähnten Risiken ist Gold als Geldanlage nicht ungeeignet. Die Beimischung von Gold generell zu einem Anlagemix aus Festgeld, Anleihen, Aktien und Immobilie kann das Risiko insgesamt senken, beim Gesamtvermögen große Verluste zu erleiden. Fallen zum Beispiel Aktienkurse stark, steigt hingegen der Goldpreis an. Im Regelfall sollte Gold daher nicht mehr als zehn Prozent des Vermögens als Beimischung ausmachen. Das Hauptmanko: Gold wirft keine Zinsen oder Dividenden ab. Kann man es nicht mit Gewinn verkaufen, erzielt man automatisch Verluste. Auch der Glaube an einen Inflationsschutz ist trügerisch. Der Goldpreis ist in der Vergangenheit nicht immer besonders stark gestiegen, wenn die Inflationsraten höher waren.

Für den Goldkauf geeignet sind in der Regel Barren und Münzen. Im Internet lassen sich die aktuellen Preise gut vergleichen. Die Unterschiede können erheblich sein. Wer viel Gold für möglichst wenig Geld erwerben möchte, sollte besser wenige größere Goldbarren direkt erwerben. Es ist aber nicht alles Gold, was Verbrauchern als glänzende Goldanlage angeboten wird. In Acht nehmen sollte man sich vor betrügerischen Händlern. Solche hatten vor Jahren Goldbarren in einem Rohstofflager in der Schweiz zum Kauf angeboten, welche sich später als goldfarben angestrichene Kupferbarren entpuppten.

Goldschmuck ist weit weniger geeignet, da Schmuck oft als Legierung angeboten wird. Also eine Mischung aus Gold und anderen Metallen. Goldaktien und Goldzertifikate sind ebenso wenig ein Ersatz für den reinen Goldkauf.