Nach ihren Erkenntnissen neigen einsame Menschen dazu, bildlich gesprochen immer stärker um sich selbst zu kreisen. Dies wiederum verstärkt auf Dauer die Einsamkeit. Die Betroffenen befinden sich in einem Teufelskreis.

Kurzfristig sei Einsamkeit durchaus sinnvoll, denn sie bringe den Einsamen dazu, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, und motiviere ihn, seine Sozialkontakte zu pflegen, schreiben der Psychologe John Cacioppo von der Universität Chicago und seine Kollegen im Fachjournal „Personality and Social Psychology Bulletin“. Langfristig aber, daran lassen die Wissenschaftler keinen Zweifel, sei Einsamkeit schädlich – sowohl für die körperliche als auch für die seelische Gesundheit.

Cacioppo erforscht das Thema Einsamkeit bereits seit Jahren. In diversen Studien in verschiedenen Ländern fand er heraus, dass sich im Schnitt etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung einsam fühlen. Für die neue Studie sichteten er und seine Kollegen Daten einer umfassenden Gesundheitsuntersuchung, bei der von 2002 bis 2013 rund 230 Amerikaner im Alter zwischen 50 und 68 Jahren jährlich befragt worden waren. Wie sich herausstellte, ließ sich bei einsamen Menschen nach einem Jahr ein höheres Maß an Selbstbezogenheit beobachten.

Wie Cacioppo betont, muss jemand, der alleine lebt, nicht zwangsläufig einsam sein. Viele Singles liebten ihre Ungebundenheit. Andererseits komme es bei Menschen, die immer andere um sich herum hätten, etwa in der Schule, bei der Arbeit oder auch in der Partnerschaft, durchaus vor, dass sie sich chronisch einsam fühlten. Der Grund sei das Fehlen eines echten Austauschs bei Gesprächen. Dieser Austausch sei wichtig – und nicht etwa bloße Gesellschaft oder Unterstützung im Alltag. Hilfreich kann nach den Worten des Psychologen sein, wenn einsame Menschen ein Ehrenamt übernehmen. Dabei könnten sie feststellen, dass es durchaus nette Zeitgenossen gebe, die mit Dankbarkeit reagierten.