Delmenhorst. So langsam, Gespräch für Gespräch, wurde das Bild von Ruth Müller immer klarer. Die Historikerin Maike Tönjes konnte sich der ehemaligen Arbeiterin auf der Nordwolle trotzdem nur indirekt nähern, über Gespräche mit der Tochter und anderen Zeitzeugen. Was sich deutlich herauskristallisierte: „Ruth Müller war eine starke und resolute Frau.“ Und sie war Wolleanerin durch und durch, „Wollmäuse“ nannten sich die Arbeiterinnen selbst, weil sie grau und schnell wie die Mäuse waren, wie Ruth Müller vor vielen Jahren dem WESER-KURIER erzählte. Sie war erste Betriebsrätin bei der VKS, der Vereinigten Kammgarnspinnerei, wie das Unternehmen bis zu seinem Ende 1981 hieß. Nun wird sie Patronin des Frauenortes Delmenhorst.

Am 21. September wird die Geschichte des Lebens von Ruth Müller, die 2008 im Alter von 85 Jahren starb, Teil der Dauerausstellung im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur und Delmenhorst damit offiziell Frauenort, der 37. in Niedersachsen. Aber der erste, an dem explizit eine Arbeiterin im Mittelpunkt steht. Sonst wird Politikerinnen wie Anita Augspurg in Verden gedacht oder der Malerin Luzie Uptmoor in Lohne oder der Mennonitin und Kirchenhistorikerin Antje Brons in Emden. Aber was könnte besser zu Delmenhorst, der alten Industriestadt, als eine Arbeiterin passen? „Sie steht auch wirklich exemplarisch für die Nordwolle, weil sie in ihrem Arbeitsleben fast alle Abteilungen durchlaufen hat“, erzählt Maike Tönjes, die zusammen mit der ehemaligen Museumsmitarbeiterin Gerda Hartmann forscht und die Ausstellung konzipiert. Ruth Müller arbeitete in der Facherei, in der Fäden zusammengedreht wurden, als Vorbereitung für die Weiterverarbeitung in der Zwirnerei. Sie wirkte in der Kämmerei, in der Spinnerei, mischte in der Melangierung Farben und packte schließlich Musterkoffer für die Außendienstler.

Kampf für Frauenrechte

Seit 1963 war Ruth Müller auch Mitglied des Betriebsrates. Das, was Maike Tönjes darüber in Erzählungen erfahren hat, lässt vermuten, dass sie auch gegenüber der Geschäftsführung kein Blatt vor den Mund genommen hat. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Oldenburg-Ostfriesland hat genau deswegen den Plan der Stadt, Ruth Müller in die Initiative „Frauenorte Niedersachsen“ aufzunehmen, unterstützt. Sie stehe für eine Generation von Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg erwerbstätig waren und die als Fabrikarbeiterinnen in der Textilindustrie die schlechter bezahlten und weniger angenehmen Arbeiten verrichteten. Die Vorarbeiter, Meister, Obermeister seien dagegen bis auf einzelne Ausnahmen Männer gewesen. Anhand der Person Ruth Müller kann nach Ansicht des DGB die Veränderung der Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft außerordentlich gut verdeutlicht werden. Müller stehe stellvertretend für die Arbeiterin, die Gewerkschafterin und Betriebsrätin der Nordwolle, die sich um die Rechte der Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft stark gemacht habe.

Der Frauenort Delmenhorst ist zudem ein Versuch, die Vergangenheit der Stadt als größter Industriestandort im Großherzogtum Oldenburg und auch als weltbedeutender Produktionsstandort für Linoleum und Wolle besser zu vermarkten. In dem Zusammenhang soll besonders die Rolle der Frauenarbeit auf der Nordwolle in den Blick genommen werden. Denn seit der Werksgründung 1884 habe die Frauenquote immer bei rund 50 Prozent gelegen, „durch die Gastarbeiterinnen aus Griechenland, Spanien und der Türkei spielt in dem Zusammenhang auch Integration schon immer eine große Rolle in Delmenhorst“, erklärt Maike Tönjes. Und Ruth Müller selbst war auch eine Migrantin, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie und ihre Familie aus Niederschlesien vertrieben.

In ihrer Heimat betrieben die Eltern von Ruth Müller ein Hotel. Dann begann der Krieg – und Ruth Müller lernte Delmenhorst kennen. Es war 1941: Sie arbeitete bei der Weser-Flug, einem Rüstungsbetrieb, schweißte und nietete Metallteile zusammen. Danach kehrte sie noch einmal in ihre Heimat zurück, kam durch die Vertreibung jedoch endgültig nach Delmenhorst. Im Januar 1947 nahm sie ihre Arbeit in der Wollkämmerei auf. Bis auf eine zwischenzeitliche Pause war sie bis zum Untergang 1981 dabei. Auch das anschließende zweijährige Finale der Wollverarbeitung in Delmenhorst bei der Nachfolgefirma Rehers machte sie noch mit, danach ging sie in Rente, wie Ruth Müllers Tochter den Wissenschaftlerinnen berichtete. Der Nordwolle blieb sie aber auch danach verbunden, war Mitglied im Freundeskreis, der auch den Aufbau des Museums unterstützte. „Ruth Müller hatte bereits vor der Museumseröffnung Führungen auf dem Werksgelände angeboten“, erzählt Maike Tönjes.

Ab 1996 gehörte Ruth Müller dann zum Museumsteam, als Zeitzeugin, die den Besuchern aus erster Hand erzählen konnte, wie das Leben im Betrieb damals war, in einer Fabrik groß wie ein Stadtteil. „Wir bauen den Ausstellungsteil über Ruth Müller um eine Säule in der Musterspinnerei herum“, erzählt die Geschichtswissenschaftlerin. Aus gutem Grund: Die Führungen von Ruth Müller begannen immer dort, mitten in den Maschinen, auch weil sie einzige im Team war, die wusste, wie man jedes der Geräte bedient. 2004 begleitete sie das letzte Mal Besucher durch die Ausstellung. Sie möchte die Jahre auf der Nordwolle nicht missen, bekannte Ruth Müller 2006 im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Zeit habe sie sehr geprägt: Sie hatte erlebt, wie die Arbeiterinnen schuften mussten, schnell wie Mäuse mussten sie sein. Die graue Farbe bekamen sie durch die Staubschicht, die sich während der Arbeit auf der Haut ablagerte. Für Ruth Müller war es eine Selbstverständlichkeit, sich für ihre Kolleginnen einzusetzen, erzählte sie.

Viel in Archiven gewühlt

Die Spurensuche gestaltete sich dagegen schwierig. „Wir haben extrem viele Archive in der Umgebung um Hilfe gebeten“, erzählt Maike Tönjes. In Delmenhorst fragten sie an, in Oldenburg, auch an der Universität Hannover, weil dort große Bestände des Nachlasses der Gewerkschaft Textil-Bekleidung (GTB), die 1998 in der IG Metall aufging, lagern. Doch die Ausbeute war karg, „viele Anfragen liefen ins Leere“. Denn über einfache Arbeiterinnen sind oft nicht viele Unterlagen angelegt worden, eigentlich haben die Archive keinen Anlass gehabt, Material zu ihr zu sammeln. Die wichtigste Quelle blieb somit Ruth Müllers Tochter, die immer noch in Delmenhorst lebt. Zudem gab es ein paar alte Zeitungsartikel, eben auch aus dem WESER-KURIER, die wieder kleine Puzzleteilchen lieferten, um das Bild ein wenig zu komplettieren.

Aber es gab auch Überraschungen bei der Recherche, zum Beispiel im Delmenhorster Museum, das das VKS-Archiv übernommen hat. „Dort konnten wir ein paar Unterlagen über sie finden. Sogar eine Tonaufnahme. Darin erzählt sie viel über die Stationen, an denen sie in der Fabrik gearbeitet hat“, sagt die Historikerin, die seit drei Jahren zum museumspädagogischen Team in Delmenhorst gehört und derzeit in Oldenburg den Master „Museum und Ausstellung“ macht. Für sie war es auch wichtig, die Stimme der Frau zu hören, die sie nicht mehr persönlich kennenlernen kann. „Das ermöglicht auch mir als Wissenschaftlerin noch einmal einen anderen Zugang zu Ruth Müller als Person.“

Nun hat die letzte Etappe der Arbeit begonnen, die Konzeption für die Ausstellung. „Wie soll sie aussehen? Wie fügt sich unser Ausstellungsteil in die Dauerausstellung ein und wie schaffen wir es, dass es trotzdem sofort ersichtlich ist, dass sich an der Stelle der Frauenort Delmenhorst befindet?“ Das sind die Fragen, die Maike Tönjes jetzt für den letzten Feinschliff, der noch nötig ist, beantworten muss. Zudem müssen eine Postkarte und ein Flyer zu Ruth Müller entworfen werden, das ist eine obligatorische Vorgabe des Landesfrauenrates Niedersachsen, der das Projekt Frauenorte ins Leben gerufen hat. „Wir werden unseren Ausstellungsbereich wie den Flyer aufbauen: Es gibt fünf Texte auf drei großen Tafeln. Jeder Text beginnt mit einem Zitat von Ruth Müller oder einem Zitat über sie.“