Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf der Spur des Spargels

FR

Der politische Freundeskreis der ehemaligen Rentnerinnen- und Rentnerpartei ließ kürzlich die monatliche Diskussionsrunde im Sitzungslokal Wätjen in Etelsen ausfallen und verlegte das Treffen zum Spargelhof Thiermann in Kirchdorf. Bei herrlichstem Wetter ließ sich die Gruppe das königliche Gemüse schmecken und nahm nach dem Essen an einer Betriebsbesichtigung teil.