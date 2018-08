Das aktuelle Königshaus (von links): Jugendkönig Niclas Rieker, Schülerkönigin Lina Hüser, Schützenkönig Eric Seidel, Damenkönigin Sarah Hüser, Seniorenkönig Oltmann Lampe (vorn) sowie Vize-Jugendkönig Andreas Bollmann, Vize-Schülerkönig Ricardo Stellmann, Vize-König Thomas Siebke, Vize-Damenkönigin Susanne Kanwischer und Vize-Seniorenkönig Manfred Vagt (hinten). (FR)

bis 12. August, auf dem Schützenfest des Stadtteils neue Majestäten gesucht.

Bereits im Vorfeld des Spektakels treffen sich am kommenden Dienstag, 7. August, die Bremer Freunde – Schießsportbegeisterte aus Industrie, Handwerk und öffentlichem Dienst. Am darauffolgenden Mittwoch, 8. August, kommen die Sponsoren des Schützenvereins Huchting und Umgegend von 1911 zu einem Pokalschießen zusammen. Am Donnerstag, 9. August, schließlich wird das Festzelt an der Bezirkssportanlage, Obervielander Straße 84, geschmückt, damit dort am Freitag, 10. August, die Senioren in gemütlicher Atmosphäre ihre kostenlose Kaffeetafel mit selbst gemachten Kuchen und

Kaffee genießen können. Ab 20 Uhr spielt die Partyband DeLive, die statt einer Open-Air-Disco kurzfristig in das Programm aufgenommen wurde, „um den Freitag noch ein wenig interessanter zu gestalten“, erläutert Frouke Ullmann, Pressewartin des Vereins.

Eine Hüpfburg bietet jede Menge Spaß für die kleinen Besucher. (FR)

Beim Volkskinderkönigsschießen am Sonnabend, 11. August, ab 14 Uhr haben am Schießsport interessierte Zehn- bis Zwölfjährige aus Huchting die Möglichkeit, mit einem Lasergewehr ihr Glück zu versuchen. Die drei Besten erhalten Pokale und Medaillen. Das neue Königshaus wird ebenfalls am Sonnabend „ausgeschossen“. Der Wettbewerb startet um 16 Uhr. Abends ab 20 Uhr findet ein Livemusik-Open-Air mit der Schlagersängerin Cindy Berger statt, die in den 1970er-Jahren mit dem Duo Cindy und Bert Bekanntheit erlangte. Mit von der Partie sind zudem die Sänger Justin Winter und Thomas Fauser.

Feier mit Traditionen

Bevor es zu der Proklamierung des neuen Schützenkönigs kommt, gilt es, das alte Königshaus zu feiern. Start für den dazugehörigen großen Festumzug ist am Sonntag, 12. August, um 10.30 Uhr beim Huchtinger Feldschlösschen, Huchtinger Heerstraße 123. Der Wildeshauser Spielmannszug sowie der Musik- und Spielmannszug Die Bookholzberger Dorfmusikanten führen den traditionellen Schützenmarsch bis zum Parkplatz des Einkaufsmarkts in der Straße Zum Huchtinger Bahnhof. Dort begrüßt Schützenkönig Eric Seidel die Marschierenden mit einem kleinen Imbiss. Gegen 14 Uhr macht sich der Zug inklusive zwei Kutschen zur Kranzniederlegung am Denkmal an der Kirche St. Georg auf. Am Franz-Löbert-Platz werden kurz darauf die befreundeten Vereine empfangen, die unter anderem aus Heiligenrode und Stuhr kommen. Anschließend geht es weiter zum Festplatz, wo der Umzug gegen 15 Uhr erwartet wird. Auf dem Königsball, der ab 19.30 Uhr von den Bookholzberger Dorfmusikanten sowie DJ Claus Nobel begleitet wird, kommt es schließlich zur Bekanntgabe des neuen Königshauses.

Am gesamten Wochenende gibt es auf dem Festplatz verschiedene Buden, eine Hüpfburg sowie eine Tombola mit mehr als 1000 Gewinnen. Auch das Schießen für

Jedermann findet dort statt.

Eingestellt auf das Schützenfest haben sich die Frauen und Männer des Schützenvereins Huchting bereits vor wenigen Tagen. So starteten die Festlichkeiten am gestrigen Sonnabend, 4. August, mit der traditionellen Begleitung der Schülerkönigin Lina Hüser und der Damenkönigin Sarah Hüser von ihren Wohnsitzen bis zum Festzelt.

Am Freitag, 3. August, erfolgte zudem die Abholung des Seniorenkönigs Oltmann Lampe. Lampe, der seit einem halben Jahrhundert Mitglied im Verein ist, wurde in diesem Jahr zum 15. Mal in Folge zum ersten Vorsitzenden gewählt und bekleidet das Amt somit seit 28 Jahren. Für seine langjährige Vorstandsarbeit erhielt er die selten vergebene goldene Verdienstnadel des Bremer Schützenbunds.

Weitere Infos zum Programm und den Schießzeiten gibt es im Internet unter www.schuetzenverein-huchting.de.