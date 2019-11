Mit dem richtigen Equipment steht spannenden Abfahrten mit Freunden im Skiurlaub nichts mehr entgegen. (Tobias Hase, dpa-tmn)

Mängel am Material können im schlimmsten Fall zu Unfällen und Verletzungen führen. Deshalb sollten Skisportler nicht an der Qualität sparen. Wer sich nicht die allerneuesten Top-Modelle leisten und beim Kauf zudem etwas sparen möchte, kann auch auf Skier oder Boards aus den vorherigen Saisons zurückgreifen. In der Rubrik Sportgeräte/Sportartikel des Extra-Markt gibt es regelmäßig Angebote von gut erhaltenen Exemplaren aus zweiter Hand.

Vor dem Erwerb gibt es ein paar Dinge zu beachten. Zunächst sollten sich Wintersportler fragen, welchen Ski-Typ sie suchen. Wie ist die eigene Fahrweise und auf welchem Niveau fährt man? Außerdem sollte man herausfinden, wie alt die Sportartikel aus zweiter Hand sind und wie häufig sie genutzt wurden. So kann etwa ein Ski, der fünf Jahre alt ist, aber kaum genutzt wurde, in einem besseren Zustand sein als ein jüngeres Modell, das häufig zum Einsatz kam. Ebenfalls unerlässlich für ein ungetrübtes Wintersporterlebnis sind intakte Bindungen ohne Risse, mit Hilfe derer die Ski an den Skischuhen befestigt werden. Steine auf der Piste können mitunter tiefe Kratzer auf dem Belag hinterlassen. Kleine Schrammen lassen sich reparieren, die unter dem Belag der Lauffläche liegende Schicht sollte jedoch nicht zum Vorschein kommen.

Die Kanten eines Skis sollten ebenfalls noch unversehrt sein. Auch auf Kantendicke kommt es an: Sind sie bereits sehr oft geschliffen worden, werden sie dünn. Während leichter Rost mitunter noch entfernt werden kann, ist bei tiefer liegendem Rost von einem Kauf abzuraten. Da das Material der Wintersportausrüstung, etwa der Kunststoff der Bindungen, mit der Zeit ermüden kann, sollte ein Gebrauchtkauf generell nur bei wenige Jahre alten Modellen erfolgen.

Für Snowboards gilt: Einsteiger wählen zumeist ein vergleichsweise weiches und wendiges Freestyleboard. Die Länge sollte vom Boden etwa bis zum Kinn reichen. Die Breite richtet sich nach der Schuhgröße, wobei die Füße nicht über die Kanten reichen dürfen.

Mit welchem Wintersportgerät man sich letztlich auf Loipen oder steile Pisten wagt: Der Gang zum Sportfachhandel für die Einstellung der Bindung und den Skiservice ist nach einem Gebrauchtkauf in jedem Fall ratsam. Dort werden Beläge gewachst, Kanten geschliffen, die Fahreigenschaften verbessert und das Material optimal auf die bevorstehende Saison vorbereitet.