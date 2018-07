Praktisch ist es, wenn der Sitzbezug abnehmbar und in der Maschine waschbar ist. (FRANK MAY, dpa)

Sein Sitz sollte daher optimal zum Auto und zu ihm passen. Nur so kann man den Nachwuchs an Bord bestmöglich schützen. Babywannen und -schalen, Reboardsitze und -liegen für den rückwärtsgerichteten Einbau, vorwärtsgerichtete Kindersitze oder Sitzerhöhungen – die Auswahl an sogenannten Rückhaltesystemen ist riesig. Da diese auf Gewicht oder Größe zugeschnitten sind und die Sprösslinge schnell wachsen, ist der Gebraucht­verkauf und -kauf zu empfehlen. So lassen sich im Extra-Markt gut erhaltene Exemplare anbieten und finden.

„Durch einen Aufprall bei 50 Stundenkilometern wird ein ungesichertes Kind mit einer Wucht nach vorn geschleudert, die dem 25-fachen seines Körpergewichts entspricht. Dies ist vergleichbar mit einem Sturz aus dem vierten Stockwerk eines Hauses“, sagt Nils ­Matthiesen von der Polizei Bremen. Im Auto mit einem zugelassenen Modell zu sichern sind daher Kinder bis zu zwölf Jahren oder bis zu einer Körpergröße von 150 Zentimetern. Das besagt die Straßenverkehrsordnung. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) empfiehlt, den Nachwuchs bis zu einem Alter von mindestens zwei Jahren entgegen der Fahrtrichtung zu transportieren. Denn die Heranwachsenden verfügen über eine noch schwach ausgeprägte Halsmuskulatur – so erhöht ein verfrühter Wechsel auf eine vorwärtsgerichtete Position das Risiko von Verletzungen der Halswirbelsäule. Wichtig: Rückwärtsgerichtete Varianten dürfen auf dem Beifahrersitz nur benutzt werden, wenn der Frontairbag auf dieser Seite ausgeschaltet ist.

Über ausgewählte Ausführungen informiert zum Beispiel der Kindersitztest des ADAC – zu finden auf dessen Webseite. Grundsätzlich besitzen genehmigte Sitze ein europäisches Prüfzeichen, das man an einem orangen Aufkleber erkennt. Derzeit sind folgende Normen gültig: die ECE-R 44 in den Fassungen 03 und 04 sowie die ECE-R 129. Die ECE-R 44 teilt fünf Gewichtsklassen von 0 und 0+ bis III ein. ­Matthiesen empfiehlt, unbedingt Sitze der neueren Generation zu wählen – oder auf Modelle der ECE-R 129, auch ­„iSize“ genannt, zurückzugreifen. Diese unterscheidet nach Körpergröße. Sie gilt für Rückhaltesysteme mit Isofix-Befestigung, die starr an der Karosserie verankert werden. Ob ein Sitz zum Auto passt, erfährt man in seiner Typenliste oder in der Betriebsanleitung des Pkw. Universalmodelle hingegen werden lediglich mit dem Dreipunktgurt befestigt.

Bei gebrauchten Exemplaren gilt es, vor allem auf eines zu achten: War der Sitz bereits in einen Unfall verwickelt, sollte er keinesfalls mehr verwendet werden. Jegliche Beschädigung stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Zum Termin mit dem Verkäufer ist es unentbehrlich, Kind und Fahrzeug mitzunehmen, um das Modell auszuprobieren. Denn: „Nicht immer passen Sitz, Kind und Auto zusammen“, sagt Nils ­Linge vom ADAC Weser-Ems. Unbedingt solle man die Bedienungsanleitung befolgen. Zu den häufigsten Fehlern gehöre etwa ein zu lockerer Einbau. Gurte sollten stramm verlaufen – geradlinig und ohne Falten zu werfen.