Die fünfte Weinreise führte 58 Achimer Weinfreunde an die Südliche Weinstraße, ins Gebiet angrenzend an den Pfälzer Wald, die Vogesen und das Elsass. Ausgehend vom Hotelstandort Bad Bergzabern besuchte die Gruppe das familiär geführte Weingut Kaiserberghof in Ilbesheim, das sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf dem Achimer Wein- und Winzerfest präsentiert hatte.

Weitere Höhepunkte der Reise waren neben der Besichtigung des Deutschen Weintors in Schweigen-Rechtenbach und der historisch interessanten Altstadt im direkt angrenzenden französischen Wissembourg eine Stadtführung im pfälzischen Landau sowie ein Besuch im idyllischen Weindorf Gleiszellen.

Nach einem Zwischenstopp in der Vinothek des vom Achimer Weinfest bekannten Weingutes Residenz Bechtel in Worms am Rhein traten die Achimer Weinfreunde gut gelaunt mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise an.