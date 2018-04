Zahlen können munter-lustig ausgelegt und interpretiert werden: Die Besinnung auf nominale Werte ist hingegen eine vibrationssichere Grundlage. Und diese Grundlage ist nicht nur messbar, sie ist auch vergleichbar.

Was bedeutet das für den Übergrößen-Spezialversender Schuhplus in der Reflexion des ersten Quartals 2018? Eine Menge! Erstmals in der 15-jährigen Firmengeschichte wurde die Zwei-Millionen-Marke an Seitenaufrufen erreicht; ein Zuwachs von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus stieg der virale Digitalumsatz um 22 Prozent. Drittens konnte der stationäre Verkauf im über 1000 Quadratmeter großen Fachgeschäft für Übergrößen am Firmensitz in Dörverden um 35 Prozent zulegen.

Es klingt wie eine Überraschungs-Ei-Werbung aus den 1980er-Jahren, in der drei wunderschöne Dinge auf einmal nun wirklich nicht realisierbar seien. Doch im Falle des Übergrößen-Schuhhändlers Schuhplus – Schuhe in Übergrößen – geht die Rechnung messbar auf: Die Wachstumsprognose für das erste Quartal 2018 wurde damit sogar überschritten. „Wir freuen uns unsagbar, dass wir den Erfolgskurs von Schuhplus weiterhin aufrechterhalten und das großartige Vertrauen unserer Kundschaft genießen dürfen. Als Spezialist für große Schuhe widmen wir uns jeden Tag aufs Neue mit aller Energie und Freude dem Thema Übergrößen-Schuhe – und es ist natürlich die größtmögliche Anerkennung, wenn wir feststellen, dass unsere Leidenschaft von unseren Kunden erkannt und durch Empfehlungen weitergetragen wird“, freut sich Schuhplus-Gründer Kay Zimmer.

So dynamisch und vielseitig wie die Entwicklung der Schuhmode, so rasant ist auch die Entwicklung des Digitalmarktes. Vor 15 Jahren war eine Webseite noch ein Novum. Heute symbolisiert sie für jede Branche eine pure Relevanz. Während das Shoppen bei Schuhplus früher klassisch am heimischen PC stattfand, so haben sich diese Zeiten gänzlich verändert, betont Zimmer: „Über 70 Prozent unserer Kundschaft sind mittlerweile mit einem Smartphone oder Tablet auf der Seite von Schuhplus, eine exponentielle Entwicklung im Fünf-Jahres-Vergleich. Hier müssen wir stets auf der Hut sein und auch weiterhin alle Kriterien erfüllen, um mit neuesten Technologien und Kompressionsmöglichkeiten das mobile Surfen erlebnisreich zu gestalten.“

Rund vier Minuten verbringt ein Besucher durchschnittlich auf der Webseite. 60 Prozent aller Besucher von Schuhplus sind dabei Frauen; die meisten stammen aus Nordrhein-Westfalen. Der Erstkontakt ist dabei für alle weiteren Szenarien entscheidend, erläutert der Geschäftsführer: „Wir sind zwar ein führendes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen in Europa, aber dennoch haben wir nur ein geringes Zeitfenster, insbesondere Neukunden zu begeistern, zu emotionalisieren und mit unserem Sortiment nachhaltig zu überzeugen. Wir müssen nicht nur das Vertrauen gewinnen, sondern durch Sortiments-Tiefe und Serviceleistungen unsere hohe Übergrößen-Kompetenz und die damit verbundene Erfahrung betonen – und toi toi toi: Bisher schaffen wir das auch ganz gut“, schmunzelt Zimmer.