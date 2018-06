Jeder, der gerne in die Pedale tritt und neue Geschäfte kennenlernen möchte, der ist bei der Familienveranstaltung willkommen. Die organisierende Leester Werbegemeinschaft freut sich auf möglichst viele Pedalritter, die in den Ortsteilen Leeste, Angelse,

Erichshof und Melchiorshausen unterwegs sein werden.

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass an diesem Tag nicht nur Familien, sondern auch Freundeskreise, Vereine und Nachbarschaften gemeinsam unterwegs sind“, berichtete der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Carsten Hauch, im Vorfeld. Zudem haben zuletzt viele ihre Drahtesel extra für dieses Ereignis mit Luftballons und -schlangen oder Blumen geschmückt, damit sie als Teilnehmer gut erkannt werden.

Der Startschuss für die Stempeljagd fällt um 10 Uhr. „Es gibt allerdings keinen zentralen Startpunkt. Jeder darf starten, wann und wo er möchte. Vielmehr gilt es, alle Stationen anzufahren, um sich dort die Stempel abzuholen“, erklärt Nicole Cloos von Belluna Betten & Schlafkomfort. Diese Regelung hat sich bewährt, denn so kommt es an den Stationen nicht zu Warteschlangen. In diesem Jahr gibt es im Übrigen einen Teilnahmerekord an Stempelstationen: Insgesamt 48 Betriebe beteiligen sich und verteilen die Stempel. „Darunter sind auch einige das erste Mal dabei – wie Schämann Orthopädie Technik, der Förderverein der Ortsfeuerwehr Leeste, der Bremer Cocktail Shuttle, mehr Balance und Cultmobil Camper & Sportwagen“, berichtet Nicole Cloos.

Wie gehabt ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme der Stempelbogen. Dieser liegt bereits seit einigen Tagen bei Belluna Betten & Schlafkomfort, bei der Volksbank und Kreissparkasse in Leeste, im Modehaus von Hollen und dem Sportstudio Weyhe aus. Für Spontane gibt es aber auch am Veranstaltungstag noch Exemplare an einzelnen Stationen und im Zielbereich.

Bei der Rallye gilt es, alle 48 Stationen auf dem gut 15 Kilometer langen Parcours anzufahren und sich dort einen Stempel aufdrücken zu lassen. Die Leester Werbegemeinschaft hofft auf eine rege Beteiligung, sodass die Teilnehmerzahl von 800 aus dem vergangenen Jahr wieder erreicht – oder überboten – wird.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sehen akzeptabel aus. Aber egal, wie das Wetter wird, die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Teilnehmer bei jedem Wetter radeln, um die Stempelstationen anzusteuern.

„Dazu werden sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft sicherlich noch etwas einfallen lassen, um die Radfahrer bei Laune zu halten oder ihnen etwas zur Wegzehrung mitzugeben“, vermutet die Inhaberin von Belluna Betten & Schlafkomfort. In der Vergangenheit lockten diese unter anderem Kaltgetränke, Tee, Süßigkeiten oder kleine Gimmicks.

Zu lange sollten sich die Teilnehmer unterwegs aber nicht aufhalten, denn um 14 Uhr müssen sie mit ihrem komplett ausgefüllten Stempelbogen im Ziel angekommen sein. Dieses ist der Schützenplatz in Leeste, wo die Grünröcke ihr Schützenfest feiern. „Die Kombination hat sich bewährt, da beide Veranstaltungen voneinander profitieren“, erklärt der Vorsitzende der Leester Werbegemeinschaft, Carsten Hauch. Ab 14.30 Uhr findet im Zielbereich die mit Spannung erwartete Verlosung statt. Und die lohnt sich: unter allen Teilnehmern werden verschiedene Sachpreise verliehen. Der Hauptgewinn ist traditionell ein Fahrrad.