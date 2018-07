Bei der Bundestagsabgeordneten Katja Keul in Berlin waren 13 Personen vom Landkreis Wesermarsch eingeladen. Insgesamt umfasste die Reisegruppe 50 Personen. Das Bundespresseamt hatte zu einer an politischen Gesichtspunken orientierten Stadtrundfahrt eingeladen. Weiter war die Gruppe im Deutschen Bundestag und nahm an einer Plenarsitzung teil. Der Besuch der Reichstagskuppel (Foto) gab den Teilnehmenden einen herrlichen Blick über Berlin. Außerdem fand eine Spreefahrt auf einem Schiff statt. So konnten die Teilnehmer vom Wasser aus Berlin sehen. Bei herrlichem Sonnenschein ging die Berlinreise nach drei Tagen zu Ende.