Auf Einladung der Syker Grünen sind 22 Kinder mit dem Zug und der Straßenbahn ins Universum nach Bremen gefahren. Dort konnten sie sich nach einer kurzen Begrüßung und zwei Vorführexperimenten nach Lust und Laune informieren und alles ausprobieren und erforschen. Die Kinder durften sowohl in die Dauerausstellung als auch in die Sonderausstellung „Bike it“. Zum Schluss haben sich alle auf dem Außengelände ausgetobt. Gut gelaunt und wohlbehalten wurden die Kinder nachmittags am Bahnhof in Syke wieder abgeholt.