Bei einer CSU-Klausurtagung betont Horst Seehofer die Gemeinsamkeiten mit der Schwesterpartei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf Kuschelkurs mit Merkel

Christoph Trost

Schwarzenfeld. So viel Nähe war selten zwischen Kanzlerin und CSU-Chef, jedenfalls räumlich: Drei Treffen an drei Tagen hintereinander stehen in den Kalendern von Angela Merkel und Horst Seehofer: am Sonntag zur Wahlkampf-Vorbereitung in Berlin, am Montag bei einer Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in München, und am Dienstagabend bei einem gemeinsamen Bierzelt-Auftritt in München. Welch eine Harmonie! Oder doch nicht?