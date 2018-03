Wer derzeit das Geschäft betritt, bekommt beim Anblick der aktuellen Sommermode ohne Zweifel Lust auf Sonne und Urlaub.

Olivtöne und Rosé sind Trend

„Zurzeit sind besonders Kleider in den unterschiedlichsten Längen und Designs angesagt“, verrät Kathrin Harries, die ihre Schwester in dem Modegeschäft bei dem Verkauf und der Beratung unterstützt. Die trendigen Modestücke sind allesamt in den Größen von 42 bis 60 erhältlich und decken die verschiedenen Geschmäcker ab. Wer es lieber unifarben und schlicht mag, kommt ebenso auf seine Kosten, wie diejenigen, die mit Stickereien und Mustern gerne etwas auffallen. „Bei den Farben dominieren derzeit Olivtöne und Rosé“, ergänzt Kathrin Harries.

Neben Kleidern finden die Kundinnen außerdem eine breite Auswahl an Hosen, T-Shirts und Blusen von namhaften Marken wie Zizzi, Junrose, Zhenzi, Maxima Excell und Robell vor. Wer zudem auf der Suche nach einem passenden Accessoire oder einer Geschenkidee ist, wird ebenfalls fündig. Von Schals und Taschen bis hin zu Schmuck und Uhren bietet „Prachtvoll“ ein breites Sortiment an schönen Dingen.

Unter den Schmuckstücken der Firmen Pilgrim und Blumenkind sind laut Kathrin Harries aktuell vor allem die goldenen und rosafarbenen Ketten und Ohrringe gefragt. Dieselben Farbtöne sind auch bei der

aktuellen Uhrenkollektion der holländischen Firma Oozoo zu finden.

Wer es zudem gerne etwas ausgefallen mag, der sollte einen Blick auf die aktuelle

Taschenkollektion der Marke Adelheid werfen. Die Shopper, Rucksäcke, Kulturtaschen und Portemonnaies in den unterschiedlichsten Designs sind aus veganem Leder und damit aus 100 Prozent recycelten Material gefertigt. „Sie sehen aus wie aus Pappe, sind allerdings absolut robust“, erklärt die Modefachfrau.

Auf der HanseLife dabei

Auch wenn der Sommer noch vor der Tür steht, richten sich die Blicke von Dorothee Harries schon jetzt gen Herbst. Denn im September möchte sie eine Auswahl ihrer Mode- und Schmuckstücke aus dem Syker Geschäft auf der Bremer Verbraucher­messe „HanseLife“ präsentieren. „Nachdem wir im vergangenen Jahr pausiert haben, sind wir nun bereits zum dritten Mal dabei“, verrät sie freudig

Das Modefachgeschäft „Prachtvoll“ an der Schlossweide 1 in Syke ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr

geöffnet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 042 42 / 7 80 79 99 und im Internet auf www.prachtvoll-mode.de.