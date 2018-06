Zweiradmechaniker Florian Tkotz prüft den Kniewinkel einer Kundin für die optimal eingestellte Sitzposition auf einem Bremer Rad Pedelec. (Jörg Teichfischer)

Im Radhaus Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße 183, ist die Auswahl eines individuellen Fahrrads leicht: Dank kompetenten Fachwissens und mithilfe von Computersoftware findet in dem Fachgeschäft jeder das Modell, das seinen körperlichen Maßen und gesundheitlichen Voraussetzungen am besten entspricht.

Ob klassisches Cityrad oder modernes Pedelec – medizinische Indikationen wie Nackenschmerzen, kribbelnde Finger oder schmerzende Sitzknochen beim Radfahren werden bei der genauen Analyse der Kunden ebenso berücksichtigt wie Angaben zu Körpergröße, Innenbein-, Arm- und Oberkörperlänge. Das sogenannte Bremer Rad Bike Scanning hat Inhaber ­Michael Gallasch selbst entwickelt und speziell auf seine Bremer Rad- und Pedelec-Modellreihe abgestimmt.

Bei der umfangreichen Auswahl ist für jeden Radfahrer der passende fahrbare Untersatz dabei. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die Software, die von dem Fachmann mit zahlreichen Formeln, Rahmendaten und ergonomischen Spezifikationen „gefüttert“ wurde, ermittelt neben der optimalen Rahmenhöhe auch Komponenten wie Vorbaulänge, Lenkerbreite und Sitzposition. Um ein ermüdungsfreies Radfahren zu ermöglichen, wird zusätzlich der richtige Kniewinkel bestimmt. Außerdem gibt das Bremer Rad Bike Scanning Empfehlungen für die passende Rahmenform. Ergänzt wird die Analyse durch eine digitale Sitzknochenvermessung, sodass die Mitarbeiter des Radhauses Schwachhausen in wenigen Sekunden die geeignete Sattelbreite angeben können.

Umfassende Analyse

Unter www.bremerrad.de können die Kunden umfangreiche Wünsche für ihr neues Gefährt festlegen. (FR)

Darüber hinaus umfasst das Konzept eine umfangreiche Bedarfsanalyse, die mithilfe des ebenfalls von Gallasch entwickelten Bremer-Rad-Modellfinders durchgeführt wird. Das Programm kombiniert die jeweiligen Ausstattungswünsche mit den ergonomischen Bedürfnissen und Körpermaßen. So entsteht ein auf den Kunden passgenau abgestimmtes Bremer Rad oder Bremer Rad Pedelec, das keine Wünsche offenlässt.

Auch der optischen Gestaltung des Rads sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Bremer Rad ist in 220 Rahmenfarben erhältlich. Zusätzlich sind Felgen, Schutzbleche oder der Kettenkasten in einer separaten Farbe wählbar. Jedes Exemplar gibt es auf Wunsch mit einem individuellen Dekor, wofür neun Schriftfarben und -arten zur Verfügung stehen.

Neu im Sortiment des Radhauses Schwachhausen sind seit Kurzem sechs Pedelec-Modelle in 14 verschiedenen Rahmenfarben – ab 2499 Euro. Verbaut werden für diese Modellreihe ausschließlich Bosch-Mittelmotoren. Individuelle Wünsche, wie ein persönliches Dekor, werden ebenfalls berücksichtigt.

Für die Bremer Rad Pedelecs stehen generell zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, die online unter www.bremerrad.de ausprobiert werden können. Der Internetauftritt wurde komplett überarbeitet. Ab sofort sind alle Modelle aus diesem Jahr eingepflegt und anwählbar. Der Konfigurator umfasst insgesamt rund 800 Optionen und eine umfangreiche Kaufberatung.

Spezielle Altradaktion

Für die Saison 2018 wurde auch das erfolgreiche Sondermodell Bremer Rad Weser einer Verjüngungskur unterzogen. Zu der umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem unplattbare Reifen, 70-Lux-LED-Scheinwerfer mit Standlicht

und Sensor, Magura-Öldruckbremsen, Ledergriffe, ein geschlossener Kettenkasten sowie wahlweise eine 8-Gang-Nabenschaltung oder 27-Gang-Kettenschaltung. Das Sondermodell Weser ist in 220 Rahmenfarben sowie fünf Rahmenformen erhältlich. Beim Kauf wird jeder Kunde mittels Bremer Rad Bike Scanning vermessen – und das Fahrrad perfekt eingestellt. Zur Einführung des überarbeiteten Modells bietet das Radhaus Schwachhausen eine Altradaktion an und nimmt jedes gebrauchte Rad pauschal mit

50 Euro in Zahlung. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni.

Das Radhaus Schwachhausen hat montags bis freitags von

9.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 987 03 36 sowie www.bremerrad.de.