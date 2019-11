Schulschiff Deutschland, (Marina Köglin)

und 14. März. „Anker werfen im Heimathafen“ heißt das Erlebnispaket speziell für Bremer und Butenbremer, das dazu einlädt, Vertrautes mit anderen Augen zu sehen.

Unterstützt von Kultureinrichtungen, der Kaufmannschaft, Hotellerie und Gastronomie, veranstaltet der Vegesack Marketing e.V. die Aktion.

Comedian John Doyle (Boris Breuer)

Im Preis von 59 Euro pro Person sind enthalten: eine Hotelübernachtung im Doppelzimmer inklu-

sive Frühstück, eine Führung über die Maritime Meile sowie der Eintritt für das Geschichtenhaus, das Overbeck-Museum und die „Schulschiff Deutschland“. Ebenfalls inbegriffen ist der Besuch einer Kulturveranstaltung im Kito. So geht es zum Auftakt zu einem Abend mit John Doyle. Der US-Comedian und Autor („Die Welt ist eine Bandscheibe“, „Don’t worry, be German. Ein Ami wird deutsch“) stellt in Vegesack sein aktuelles Programm vor. Anmeldungen für das Erlebnispaket „Anker werfen im Heimathafen“, das sich auch als Weihnachtsgeschenk eignet, sind per E-Mail an info@vegesack-marketing.de möglich. Die Zusagen erfolgen in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Die Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt.