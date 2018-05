Juni, haben die Organisatoren eine ganze Reihe namhafter Künstler verpflichtet.

Der Headliner ist dieses Mal die Antilopen Gang. Die drei Künstler der Hip-Hop-Formation stammen aus Düsseldorf und Aachen. Seit dem Jahr 2009 ist die Gruppe aktiv, in der Musik sind auch immer wieder Punkeinflüsse zu finden. Ihr bislang jüngstes Album, „Anarchie und Alltag“, landete auf Platz eins der Deutschen Albumcharts.

Außerdem mit dabei ist die Formation Montreal. Die 2003 gegründete Gruppe war bereits auf diversen Konzerten im In- und Ausland unterwegs und spielte auch schon als Headliner auf der Rock am Ring Warm-Up Party. 2010 begleiteten sie die Punk-Legenden von Slime auf ihrer Reunion-Tour durch Deutschland und Österreich.

Mit dabei ist auch die Berliner Rapperin Sookee. Sie befasst sich mit Sexismus sowie fehlender geschlechtlicher und sexueller Diversität – und das schon seit 2003. Nebenbei geht sie gegen festgefahrene Rollenbilder und kapitalistische Statussymbole an.

Die Organisatoren sorgen auch für Lokalkolorit, etwa mit Anne.Fuer.Sich. Das Bremer Quintett ist die wohl jüngste Alternative-Rock-Band beim Aufmucken, sie haben nach eigenen Angaben trotzdem eine klare Idee, in welche Richtung ihre Musik gehen soll: komplexer Sound mit Texten, die inhaltlich wie lyrisch Anspruch besitzen und sich „jenseits der radiotauglichen Shalala-Leichtigkeit“ bewegen.

Ein Heimspiel ist das Festival auch für Teile der Band Watch Out Stampede. Seit 2011 sind sie deutschlandweit unterwegs, 2016 waren sie beim Wacken Open Air vertreten. Das Weyher Publikum kann sich laut Ankündigung auf „knallende Breakdowns und wütende Shouts“ freuen. Die sechste Band, eine laut den Organisatoren unbekanntere Gruppe, wird zudem am 26. Mai per Bandcontest ermittelt.

Die Tickets gibt es in Zimmer 230 im Weyher Kulturbüro, Am Rathausplatz 1 in Weyhe, sowie bei Nordwestticket und in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Außerdem sind sie bei Go Bäng, Knochenhauerstraße 20-25, in Bremen erhältlich. Sie kosten 19 Euro, ermäßigt 17 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 23 Euro, ermäßigt 21 Euro.