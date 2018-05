Model Gigi Hadid entschuldigte sich für das aktuelle Cover der "Vogue Italia". (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Das gab es so noch nie: Kurz nach Veröffentlichung der italienischen Zeitschrift „Vogue“ hat sich das Cover-Model für die Darstellung auf dem Foto entschuldigt. Gigi Hadid sah sich zu einem Twitter-Statement veranlasst, nachdem das vorab gezeigte Cover in den sozialen Medien für Empörung gesorgt hatte: Es zeigt das 23-jährige Model mit Krone, Paillettenkleid und jungem Mann - aber auch mit einem dunkleren Hautteint. Der öffentliche Vorwurf: Die Amerikanerin betreibe „Blackfacing“, würde sich also als Person mit weißer Hautfarbe zur schwarzen Person machen. Diese Praktik gilt als rassistisch.

In ihrem Posting rechtfertigte sich Hadid mit mangelnder Entscheidungsgewalt: „Bitte habt Verständnis dafür, dass meine Kontrolle über ein Shooting 1. in Bezug auf die kreative Richtung nicht existent ist und 2. vollständig endet, wenn ich das Set verlasse. Alles, was mit einem Foto danach gemacht wird, liegt völlig außerhalb meiner Kontrolle“. Das sogenannte „Bronzing“ der Haut betreibe der Fotograf Steven Klein zudem schon seit Jahren, so das Model.

Auf den Laufstegen dieser Welt ist Gigi Hadid ein Superstar. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

„Bitte glaubt mir, dass die Dinge anders gewesen wären, wenn mein Einfluss auf die Situation anders gewesen wäre. Ungeachtet davon möchte ich mich entschuldigen, weil ich niemals beabsichtige, diese Sorgen herabzusetzen oder anderen Möglichkeiten zu nehmen“, so Hadid weiter. Auch die „Vogue Italia“ erklärte und entschuldigte sich inzwischen: „In unserem neuesten Cover-Shooting von Steven Klein entstand die Vision, eine Beachwear-Story mit einem stilisierten Bronzing-Effekt zu kreieren. Wir verstehen, dass das Ergebnis einige Diskussionen bei unseren Lesern ausgelöst hat, und wir entschuldigen uns aufrichtig, wenn wir jemanden beleidigt haben.“