Die Mannschaft der U 14 des JFV Verden-Brunsbrock freut sich über neue Trainingsanzüge. Die Firma IQ-Sort GmbH aus Verden sponserte der Jugendmannschaft des Jahrgangs 2005 zum Saisonauftakt die neue Trainingsausstattung.

Den ersten Einsatz mit den neuen Anzügen hatte die Mannschaft bereits auf dem Gothia-Cup in Schweden Mitte Juli. Nun präsentierte sich das Team unter Leitung des Trainer-Trios Henning Rohde, Frank Bohlemann und Mika Rohde zusammen mit dem Geschäftsführer der IQ-Sort GmbH, Jörg Clasen, der Presse. Als Dankeschön gewann die Kreisliga-Mannschaft am Sonnabend prompt das Punktspiel gegen die JSG Backsberg II souverän mit 9:0 und fuhr die ersten drei Punkte in der jüngst begonnen Saison ein.