Bald ist es so weit: „De Pottkieker utBeckdorpunumto“ laden zu ihrem traditionellen Vorweihnachtsprogramm ein. Am ersten Adventswochenende wird Unterhaltung mit Sketchen, Döntjes und Gesang geboten. Dazu können die Pottkieker mit neuen aktiven Mitgliedern und auch mit neuen Darbietungen aufwarten. Auch für das leibliche Wohl wird in gewohnter Weise gesorgt sein.

Die Termine wurden wieder nach bekanntem Zeitplan festgelegt: Freitag, 30. November, um 19 Uhr, Sonnabend, 1. Dezember, um 19 Uhr sowie Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr jeweils im Christopherus-Gemeindehaus an der Ostlandstraße 36 in Schwanewede.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für neun Euro sowie im Vorverkauf unter den Telefonnummern 04 21 / 66 11 63 (Tosonowski) oder 04 21 / 66 63 26 (Korte).