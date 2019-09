Der Flohmarkt (links) lockt stets viele Schnäppchenjäger in die Kreisstadt. In der Innenstadt kommen beim Herbstmarkt aber auch die jüngsten Besucher voll auf ihre Kosten. (Peter von Döllen)

Seine Premiere feierte der Herbstmarkt am 17. Oktober 1748 als Scharmbecker Viehmarkt. Auf der Marktweide standen Kisten mit kleinen Mastferkeln, die von interessierten Käufern genau begutachtet wurden. War jemand sich sicher, dass es dieses und kein anderes Ferkel sein sollte, wurde der Kauf per Handschlag abgeschlossen und das Tier an einem Hinterbein nach Hause getragen. Vielleicht gab es auch mal einen Bindfaden um den Hals, an dem die kleinen Schweinchen an der Leine geführt wurden – entweder einem begrenzten Leben als Mastschwein oder aber einer noch kürzeren Karriere in einer Fleischspeise entgegensehend.

Herbstmarkt (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Heute hat sich der Markt zu einem vielseitigen Volksfest gewandelt: Von morgen bis Dienstag, 27. September bis 1. Oktober, ist es wieder Zeit, sich in der Innenstadt zu amüsieren. Zum 271. Mal feiern die Osterholz- Scharmbecker und ihre Gäste den Herbstmarkt. Und noch immer liegt ein Hauptaugenmerk der regionalen Wirtschaft auf attraktiven Angeboten für ihre Kunden. Das lebhafte Treiben beginnt morgen um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Dann öffnen auch die Fahrgeschäfte und an den Imbissständen verbreiten allerlei

Leckereien ihre Aromen.

Die Organisatoren des Marktes konnten zur jüngsten Auflage Georg Mikschl und seinen Verein Musikalische Nachwuchsförderung OHZ zur Unterstützung gewinnen. Mit dem Erlös des Gut Sandbeck Open Air stellten Mikschl und sein Team ein auf den Herbstmarkt zugeschnittenes Musikprogramm auf die Beine. Ab 17.30 Uhr zeigen vier Nachwuchskünstler und -gruppen auf der Bühne ihr Können vor dem Publikum. Muriel Colleen, Friday5pm und die Jazzards geben ein Einblick in ihr

Repertoire. Den Abschluss bildet der Auftritt der Band Friendzy, eine Empfehlung von Siegfried Zaft, dem neuen Leiter des Musikladen-Studios von Mike Leckebusch. Gegen

19 Uhr rockt die Jugend mit der Band Gruuf in der Viehmarktschänke.

Das Bullenschätzen erinnert an die Anfänge des Herbstmarkts und ist ein beliebter Programmpunkt. (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Frühes Aufstehen lohnt sich am Sonnabend, 28. Oktober. Dann tummeln sich entlang der Bahnhofmeile die Händler, Hökerer und Schacherer, die ihre Flohmarktware an den Mann, die Frau und das Kind bringen möchten. Der Aufbau der Stände ist ab 6 Uhr möglich, zwischen 8 und

14 Uhr werden Schnäppchen gejagt. Eine Anmeldung für den Flohmarkt ist nicht erforderlich.

Fetzig wird es gegen 21 Uhr, wenn der Betreiber der Viehmarktschänke zur Landjugendparty mit DJ einlädt.

„Dank des Engagements unserer Sponsoren können wir in diesem Jahr alle Programmpunkte für unsere Gäste kostenlos anbieten“, sagt Festwirt Wolfgang Teichmeier.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst, das ist auch beim Herbstmarkt nicht anders. Anschließend geht es auf die Marktweide, wo der Scharmbecker Bulle geschätzt wird. Die Tradition des Bullenschätzens erinnert bis heute an die Herkunft der Veranstaltung. Der Bulle „Rilke“ ist ein dreijähriger Black Welsh und ein Prachtstück seiner Rasse, verraten die Organisatoren. Die Schätzung ist auf einer in limitierter Auflage erhältlichen Wiegekarte abzugeben.

Sonntag ist Familientag

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie – und so gehört die Innenstadt den Kindern. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein, an der Kletterwand kann der Nachwuchs seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Kinderschminken, ein Glücksrad und Bullenreiten bieten weitere Abwechslung. Ein Gewinnspiel für die kleinen Marktbesucher lockt mit einem besonderen Preis in Form eines Tagesausflugs für vier Personen zum Heidepark Resort in Soltau.

Die Einzelhändler in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre

Geschäfte. Zwischen 15 und 18 Uhr findet in der Viehmarktschänke ein Kinder-Musikfest statt. Neben flotten Rhythmen, Mitmachsongs und viel Spaß gibt es Kaffee und Kuchen.

Am Montag, 30. September, kehrt der Herbstmarkt zu seinen Traditionen zurück. Zwischen 9 und 18 Uhr schätzen die Besucher wieder den Scharmbecker Bullen und die Kinder haben Gelegenheit, bei einem Gewinnspiel das Gewicht eines Kalbs zu schätzen. Ab 10 Uhr öffnet der Krammarkt mit allerlei praktischen Angeboten. Ab 13 Uhr wird auf dem Viehmarkt wie einst um lebende Ware gefeilscht. Im Streichelzoo haben die Jüngsten Gelegenheit, ihren flauschigen Lieblingen ganz nah zu kommen.

Um 14.30 Uhr beginnt der bunte Nachmittag im Zelt mit Unterhaltung, Musik sowie Kaffee und Kuchen. Vor der Viehmarktschänke werden um 18.15 Uhr der Bulle und das Kalb gewogen. Der Gewinner mit der besten Schätzung wird schriftlich von der Marktleitung benachrichtigt. Um 18.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Torsten Rohde offiziell den Scharmbecker Viehmarkt mit einem zünftigen Fassbieranstich, der 50 Liter Freibier für alle verheißt. So gut gerüstet geht es in die Partynacht mit DJ Toddy – ein Garant für gute Laune in Festzelten jeder Art.

Am Dienstag, 1. Oktober, öffnet ab 7 Uhr der Vieh- und Kramermarkt. Bereits ab 10 Uhr heizt DJ Toddy den Besuchern in der Viehmarktschänke musikalisch ein. Zum Mittag gibt es Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Ab 12 Uhr übernehmen Andy and the Beat Boys aus Stuttgart das musikalische Kommando. Um 13 Uhr geht es schließlich mit dem Party- Blasorchester Bubingas weiter, die den Herbstmarkt zum Abschluss bringen.