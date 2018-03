Sogar ein Ölwechsel.“ Davor hatte der 14-Jährige mächtig Respekt. Immerhin könnte dabei auch was kaputt gehen am Fahrzeug des Kunden. Aber der junge Mann hat seine Sache gut gemacht. Genau wie sein Praktikumskollege Nico Evers. Der 15-Jährige erzählt: „Ich durfte auch einen Pollenfilter wechseln.“ Dafür haben ihnen die Kollegen aus der Werkstatt auf die Schulter geklopft und gesagt: „Das hast du gut gemacht.“ Ein ganz anderes Gefühl, als auf der Schulbank zu hocken.

Zwei Wochen raus aus der Schule und rein ins Arbeitsleben, die beiden Jugendlichen haben das in der neunten Klasse nun zum zweiten Mal erlebt und finden das praktisch. „Man lernt den Arbeitsalltag kennen“, sagt Nico Evers. Dass dieser möglichst abwechslungsreich ausfällt, darauf achten Autohaus-Inhaber Peter und Wolf Warncke mit ihren Mitarbeitern. Zwei Wochen sind nicht viel, aber schon mal mehr als zwei Tage, weiß Peter Warncke. In dieser Zeit bekommen Schulpraktikanten eine Ahnung davon, dass ein Mechatroniker heutzutage nicht nur mit dem Schraubenschlüssel arbeitet, sondern genauso gut mit dem Computer umgehen muss. Zwei Wochen hat das Werkstatt-Team Zeit, um junge Leute für diesen Beruf zu begeistern. Oder wie Warncke sagt: „Wir wollen zeigen, wie vielfältig unser Beruf ist.“ Er vereint Tradition und High-Tech. Bei Jarno Behling kam das an. Der erzählt begeistert: „Ich finde es interessant, den Tester ans Auto anzuschließen, dann weiß man vom Technischen, was kaputt ist.“

„Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich noch nicht genau weiß, was ich werden will“, erzählt Nico Evers. Er habe in diesen zwei Wochen viel über den Job gelernt und ihm sei viel erklärt worden. Jarno Behling brachte die Begeisterung schon mit, denn dass er Mechatroniker lernen will, sei ihm schon länger klar. Kein Wunder. Sein Vater betreibt ebenfalls eine Autowerkstatt. Dort wollte er nicht arbeiten. „Da ist man der Sohn vom Chef.“ Weil aber kein anderes Praktikum für ihn infrage kam, bewarb er sich im Autohaus Warncke.

Jeder der beiden Schulpraktikanten hat mit einem Gesellen zusammen gearbeitet. So hält es das Werkstatt-Team generell mit den jungen Kollegen auf Zeit. Das mag nach zusätzlichem Aufwand für das Autohaus klingen, aber Wolf Warncke sieht darin eher eine Win-win-Situation für beide Seiten, die obendrein für alle Beteiligten eine spannende Sache sei. Die Schüler beleben den Betrieb. Warncke sagt: „Es ist wichtig, dass auch mal einer fragt: 'Warum wird das so gemacht?' Sie bringen Impulse mit, und wer den eigenen Job erklärt, bekommt zugleich einen Blick von außen auf die eigene Arbeit.“ Das unterbreche die Routine, um kreativ zu denken. Außerdem gebe es den Werkstatt-Mitarbeitern die Möglichkeit, neue Seiten an sich selbst zu entdecken, etwa, dass einem das Reden und erklären liegt, und vielleicht der Wechsel in den Bereich der Kundenberatung des Autohauses eine Option wäre.

Jarno Behling und Nico Evers sind sich einig: „So ein Schulpraktikum ist gut, da sieht man am besten, was man gerne macht und was nicht.“ Zwei Wochen in einem Beruf zu arbeiten vermittelt eben einen ganz anderen Eindruck, als nur darüber zu lesen. Jarno Behling findet, es könnte auch noch ein paar mehr Praktika während der Schulzeit geben. „Da kann man mehr Berufe austesten.“ Weil es das nicht gibt, will er vielleicht noch einmal ein freiwilliges Praktikum im Autohaus Warncke absolvieren. Nico Evers kann sich vorstellen, in freiwilligen Praktika auch noch andere Berufe zu testen. Noch hat er seinen Traumberuf nicht gefunden.

Nach dem Praktikum wieder in den Schulalltag zurückzukehren sei ihnen nicht schwer gefallen, versichern die beiden Jugendlichen. Dafür waren zwei Wochen nicht lang genug, meint Nico Evers. Trotzdem hat Jarno Behling gemerkt, dass er sich verändert hat in dieser Zeit. Er lasse sich Dinge einfacher erklären, sei offener geworden. Es stärke sein Selbstvertrauen, bei der Arbeit am Kraftfahrzeug die Fortschritte zu sehen. „In der Schule wird dir immer nur angestrichen, was du falsch hast“, sagt er. Am ersten Arbeitstag wollten beide vielleicht auch darum möglichst keine Fehler machen. Schließlich wollten sie richtig mitarbeiten. Die Unsicherheit verflog schnell, als sie merkten: „Die Kollegen sind total nett.“ Außerdem sei es in der Werkstatt einfacher zu sehen, ob und was man falsch oder richtig macht, so Jarno Behling. Sein Schulkamerad ergänzt: „Beim Auto sieht man ein Ergebnis, in der Schule nicht so.“ Dann schwärmt er von dem schönen Gefühl, wenn nach vollbrachter Reparatur das Auto wieder läuft.

Jarno Behling fasst seine zwei Wochen Schulpraktikum im Autohaus Warncke so zusammen: „In der Praxis muss man Kopf und Hände zusammen bringen.“ Nico Evers grinst: „Und man muss nicht denken, dass man nächste Woche eine Arbeit schreibt.“ Dort war um 16 Uhr Schluss, ohne Hausaufgaben.