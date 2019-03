Die Musikexperten freuen sich auf die Eröffnung und über die neue Filiale: (v.l.) Filialleiter Sascha Wedler, Inhaber Lasse Dinter und Timo Gewald. (Musikhaus Dinter)

Das ändert sich mit der Eröffnung des Musikhauses Dinter. In der Pelzerstraße 40, wo in den vergangenen Wochen zugeklebte Schaufenster den Einblick verwehrten, bietet das Team um Inhaber Lasse Dinter ab dem morgigen Sonnabend vorrangig elektronische Tasten- sowie Saiteninstrumente an. Zum Tag der Eröffnung wird ein besonderer Gast erwartet.

Bereits 2006 startete Dinter mit dem Musikhaus in seiner ehemaligen Studienstadt Oldenburg und hat dort zwei Mal den Standort gewechselt. Heute ist er im Gewerbegebiet in der Frieslandstraße 14 zu finden. „Es war schon immer mein Traum, ein solches Geschäft zu haben“, sagt der passionierte Musiker. Nachdem Dinter sich in den vergangenen Jahren in Oldenburg und der Umgebung mit seinem breit aufgestellten Sortiment an Musikinstrumenten und -zubehör sowie Ton-, Licht- und Medieninstallationen einen Namen machte, hat der Inhaber des Musikhauses nun neue Ziele. Als gebürtiger Bremer warf Dinter schon länger ein Auge auf die Hansestadt. „Ich möchte nicht groß expandieren, sondern meine Heimatstadt mit guter Musik versorgen.“ Einige Bremer Kunden betreue er bereits, sagt der Geschäftsführer, doch nun werde der Kontakt dank der Filiale enger. Schließlich eint Käufer und Verkäufer die Liebe zur Musik.

In dem Fachgeschäft in der Pelzerstraße 40 finden Musikfans ab morgen allerlei Instrumente und Zubehör. (Anika Seebacher)

Auf 150 Quadratmetern, aufgeteilt auf zwei Etagen, finden Musikfans künftig mitten in der Innenstadt diverse Instrumente sowie Soundanlagen und Studiozubehör. „Da unsere Fläche in Bremen kleiner ist, legen wir den Fokus auf

Digitalpianos und Keyboards sowie Saiteninstrumente wie Gitarren und Bass“, sagt Dinter. Ebenfalls bietet das Team die Installation von Ton- und Lichttechnik an. „Wir holen selbstverständlich auch Equipment aus Oldenburg nach Bremen“, erläutert Dinter. Ebenso können Instrumente und Zubehör in die Bremer Filiale bestellt werden.

Eine Inzahlungnahme gebrauchter Instrumente beim Kauf eines neuen Objekts gehört laut Dinter ebenfalls zum Service.

Der Singer-Songwriter Michael Schulte kommt morgen zur Eröffnung. (Shirin Abedi)

In der neuen Außenstelle werden Sascha Wedler als Filialleiter und Timo Gewald den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Musikelektroniker Gerd Christophers übernimmt für beide Standorte die Reparaturen und bringt ältere Verstärker wieder auf Vordermann. Seiteninstrumente werden zudem in Oldenburg repariert, kleinere Arbeiten werden direkt in Bremen erledigt.

Die Premiere des Musikhauses Dinter in Bremen wird am Sonnabend, 2. März, von 10 bis 16 Uhr gefeiert. Dazu hat sich der Inhaber etwas Besonderes ausgedacht: „Michael Schulte kommt als Gast“, sagt Dinter. Der deutsche Singer- Songwriter belegte im vergangenen Jahr beim Eurovision Song Contest mit „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz. Der 28-Jährige ist von 12 bis 14 Uhr in der Filiale in der Pelzerstraße 40, wird dort ein paar seiner Songs spielen und Autogramme geben. Am Musikhaus finden Kunden aufgrund des unmittelbar darüber liegenden Breparkhaus Mitte ausreichend Parkplätze.

Das Musikhaus Dinter in der Pelzer-

straße 40 hat montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Erreichbar sind die Musikexperten unter Telefon 0421 / 16 32 18 00 sowie per E-Mail an

bremen@musikhaus-dinter.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musikhaus-dinter.de. Dort gewährt der Online-Shop einen Eindruck über das Sortiment.