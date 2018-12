Dabei ist zwar der Name neu, aber die Aktionen bleiben, sagt die Initiatorin Heike Wilhelm von der „Wir an der 4“, denn aus dem – bereits etablierten – Tütensamstag wird jetzt der Büdelsamstag.

Da die Tüte eine Baumwolltasche mit dem Lilienthaler Logo ist, war von Kunden und Geschäftsleuten der Wunsch geäußert worden, die Tasche doch künftig Büdel zu nennen – so entstand der Büdelsamstag.

Innerhalb der ortsüblichen Öffnungszeiten locken die Geschäfte am Büdelsamstag mit diversen Angeboten. Jede Menge Prozente und Rabatte kommen in den Büdel. Bisher haben sich über 20 Geschäfte angemeldet. Preisnachlässe auf Artikel, die in den Büdel passen, sollen das Einkaufsvergnügen versüßen. Versprochen wird ein lohnender Ausflug in die Welt der Mode, modische Accessoires sowie ein bunter Mix an Geschenkartikeln, Schreibwaren und Wohnaccessoires, aber auch Obst, Fleisch, Pflanzen und vieles mehr warten auf Schnäppchenjäger.

Des Weiteren beteiligt sich die Bürgerstiftung mit einer Aktion am Büdelsamstag. Gegen Abgabe einer Spende können an diesem Tag von Kindern in Kallis Werkstatt die Büdel auf der freien Seite bemalt werden. So entstehen ganz besondere, umweltfreundliche Büdel-Einzelstücke.