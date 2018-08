130 freie Ausbildungsplätze für die Berufsbilder Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im Gesundheitswesen, Kaufleute für IT-Systeme sowie Informatiker der Fachrichtung Systemintegration werden von der Kasse landesweit angeboten. Das Auswahlverfahren für die zukünftigen AOK-Auszubildenden soll bereits im Herbst dieses Jahres stattfinden.

„Mit unserer anerkannten Fachausbildung bieten wir jungen Menschen eine echte Perspektive mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten“, erläutert AOK-Pressesprecher Frank Tecklenborg. Die neuen Auszubildenden werden in einem der 121 Servicezentren zwischen Harz und Nordseeküste arbeiten. „Allein im Bereich der Regionaleinheit Mittelweser, zu der die AOK-Standorte in Diepholz, Osterholz-Scharmbeck, Sulingen, Syke und Verden gehören, können wir acht Ausbildungsplätze für den Beruf Sozialversicherungsfachangestellter anbieten“, freut sich Tecklenborg.

Hoher Praxisbezug

Auf die neuen Auszubildenden wartet ein vielseitiger Job mit einem hohen Maß an Praxisbezug und Kundennähe. „Die theoretischen Grundlagen werden im hauseigenen Bildungszentrum Sarstedt sowie an den dafür zuständigen Berufsschulen gelehrt“, so Tecklenborg. Wichtige Bausteine in der dreijährigen Ausbildung sind unter anderem kundenorientierte Trainings und die Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten.

Mit 2,7 Millionen Versicherten, 6900 Mitarbeitern und einem Jahresetat in der Kranken- und Pflegeversicherung von 10,6 Milliarden Euro ist die AOK Niedersachsen nicht nur Marktführer, sondern eines der größten Unternehmen im Land. Die Kasse qualifiziert laufend neue Fachkräfte, um ihren Erfolg und die hohen Qualitätsstandards in der Gesundheitsbranche zu sichern.

An einer Ausbildung bei der AOK interessierte junge Menschen können sich direkt online im Karrierebereich unter www.aok.de mit Lebenslauf, aktuellen Zeugnissen und weiteren Qualifikationsnachweisen bewerben. Alternativ ist eine Bewerbung per E-Mail an die Adresse ausbildung@nds.aok.de möglich. Natürlich können die Unterlagen auch persönlich in einem Servicezentrum der AOK abgegeben werden. Weitergehende Fragen zur Ausbildung beantwortet Aus- und Fortbildungsleiterin Marion Mucha unter der Ausbildungshotline 0 50 66 / 80 11 80 11.